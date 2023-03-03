Калифорния планирует выплачивать репарации афроамериканцам

Калифорнийская рабочая группа по возмещению ущерба, первый орган штата, изучающий и разрабатывающий предложения о возмещении ущерба для афроамериканцев, выпустит свои окончательные рекомендации к 1 июля. Модель, которую федеральное правительство может принять для общенационального пакета.

На специальном брифинге EMS, организованным совместно с California Black Media 28 февраля, приглашенные спикеры рассказали, почему Целевая группа была сформирована в штате, претендующем на звание свободного, кто имеет право на получение репараций, как программа может повлиять на экономику штата.

Формально в Калифорнии никогда не было рабства, но тем не менее рабство и расистская политика, присутствовали и помогли Калифорнии стать тем, чем она является сегодня — самым богатым штатом страны и пятой по величине экономикой в мире.

Госсекретарь штата Ширли Вебер, первая черная женщина, занимаемая подобно должность в администрации штата, заявила, что “Калифорния поощряла рабство, она наживалась на рабстве. Не только рабство, но и имевшие место действия после рабства — практика красной черты, жестокие нападения, кража имущества людей”.

Работая в качестве члена Ассамблеи штата от Сан-Диего, Вебер стал автором законопроекта AB 3121, который в 2021 году учредил первое в стране правительственное исследование того, как помочь залечить эти травмы.

“AB 3121 возник из-за того, что закон не прошел сенат в Вашингтоне,” — сказала она. “Конгресс занимается вопросом репараций уже 40 лет, и в каждом случае, похоже, он не отрывается от темы. Учитывая количество усилий, которые были предприняты для этого, Калифорния может быть примером того, что может произойти.”

Член законодательного собрания Реджи Джонс-Сойер из Лос-Анджелеса начал с того, что назвал своих коллег по Калифорнийской рабочей группе по возмещению ущерба афроамериканцам и рассказал об обширном предварительном отчете, который они подготовили в прошлом году.

“Люди продолжают говорить о возмещении ущерба в виде финансового вознаграждения и компенсации,” — заявил он. “Но это не будет универсальной серебряной пулей… Нам нужно будет сделать несколько вещей, чтобы иметь возможность привести афроамериканцев к тому же стандарту, как у других.”

Он упомянул об улучшении доступа к капиталу для развития делового сообщества и богатства поколений, получаемого от владения собственностью, о противодействии раздельному и неравному образованию и “несправедливой правовой системе”, которая непропорционально порабощает афроамериканцев среди заключенных.

Реджи Джонс-Сойер упомянул профессиональное образование: “Если бы мне пришлось делать все сначала, я бы стал плотником, электриком или сантехником, прежде чем получил PhD. Потому что профессиональный навык дает возможность выходить на улицу и работать каждый день… это то, что будет двигать афроамериканцев вперед в будущем”.

“Я не знал, насколько повсеместным, систематическим и коварным было воровство земли у афроамериканцев,” — поделился он, пока люди не рассказали свои истории Калифорнийской рабочей группе по возмещению ущерба афроамериканцам.

“А потом мы пошли и попросили наших исследователей пойти посмотреть, и они нашли огромное количество информации только об этом фрагменте, который открыл нам глаза на вещи, о которых мы даже не думали,” – продолжил он.

“Если вы смотрели фильм «Банкир», то знаете, что почти весь центр Лос-Анджелеса принадлежал группе чернокожих банкиров, и об усилиях, предпринятых на федеральном уровне, чтобы уничтожить этих людей и отобрать их собственность,” – сказал он. “То же самое было в районе залива и других районах.”

Член Целевой группы адвокат Дон Тамаки, чья работа на безвозмездной основе привела в 1988 году к возмещению ущерба американским японцам, принудительно переселенным во время Второй мировой войны, а также к аннулированию и, в конечном итоге, отмене решения по делу Korematsu v. United States (1942), отметил, что репарации, которые он помог выиграть для американцев японского происхождения, были “одним из очень немногих примеров в современной истории, когда правительство признало большую ошибку и положило за ней какое-то значимое финансовое искупление”.

Но он также подчеркнул, что “нет ничего общего между четырьмя годами в концентрационном лагере и 400 годами политики исключения и порабощения”.

Указав на то, что районы, в которых применялась практика красной черты (дискриминационная жилищная политика, запрещающая афроамериканцам владеть домами в преимущественно белых и более богатых районах), оказываются также наиболее необслуживаемыми, бедными и загрязненными районами, он согласился с Джонс-Сойером, поддержав предложение Целевой группы в промежуточном докладе.

“Это шокирует», — сказал Тамаки, отметив, что в отчете изложена нить, соединяющая “246 лет порабощения, еще 90 лет Джима Кроу и еще несколько десятилетий изоляции” с сегодняшней реальностью для многих афроамериканцев.

“Результаты на самом деле были запланированы. Это коварный процесс, который в течение многих лет просто считался нормальным, когда этот акцент на репарациях начинает раскрываться,” – сказал он.

“Единственной константой оставались чернокожие в нижней части всех показателей, которые имеют значение в Калифорнии,” — сказал Тамаки, назвав продолжительность жизни, осложнения беременности, детскую смертность, жилье, здравоохранение и бездомность.

“Но все живут с теми последствиями и тем, что породило порабощение: расовая иерархия, которая ценит жизнь белых выше всех остальных, а черных и коренных жителей — в самом низу, а все остальные — между ними. Я согласен с членом законодательного собрания Джонсом-Сойером: если мы сможем найти решение для чернокожих, это прольет свет на все остальное, и это давно назрело,” — заявил адвокат Дон Тамаки.

Заседание целевой группы состоится 3 и 4 марта в аудитории Калифорнийского агентства по охране окружающей среды, 1001 I St., Сакраменто, и будет транслироваться на веб-сайте Департамента юстиции штата.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com