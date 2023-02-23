Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафовала инвестфонд Ensign Peak Advisers Inc. (управляется Церковью Иисуса Христа Святых последних дней), за непредоставление форм, которые раскрывали бы церковные инвестиции. Как сообщается, Церковь использовала подставные компании для сокрытия размера портфеля через подставные компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также объявила об обвинениях против церкви в совершении этих нарушений. Чтобы урегулировать обвинения, руководство Ensign Peak согласился выплатить штраф в размере 4 миллионов долларов, а Церковь согласилась выплатить штраф в размере 1 миллиона долларов.

По информации SEC администрация религиозной организации опасалось, что раскрытие ее портфеля, который к 2018 году вырос примерно до 32 миллиардов долларов, приведет к негативным последствиям.

Также сообщается, что Церковь на протяжение 22 лет не отчитывалась перед государством, не раскрывая стоимость своих активов.

Сообщается, что о нарушениях в соответствующие органы сообщил один из прихожан церкви, работавший по совместительству в Ensign Peak.

Как пишет пресса, с тех пор, как в 2019 году разоблачитель утверждал, что церковь накопила почти 100 миллиардов долларов средств, вместо того, чтобы направить их на благотворительные цели, Ensign Peak стал источником интриг и загадок для верующей из Юты, насчитывающей почти 17 миллионов членов, которая поощряет членов во всем мире отдавать 10 процентов своего дохода в виде так называемой «десятины».