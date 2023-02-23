Семья подает в суд на администрацию тюрьмы после смерти своего родственника

Этот родственник, 37-летний Энтони Галли, имел привычку выпивать галлон алкоголя в день, и семья считает, что тюремный персонал проигнорировал его ежедневное употребление спиртных напитков и позволил ему умереть от осложнений, связанных с алкоголем. Галли был арестован 13 февраля 2022 года после инцидента с дракой на вечеринке Суперкубка.

В иске, поданном адвокатом Майклом Хаддадом от имени 14-летней дочери и 8-летнего сына Галли, в федеральный суд Сакраменто, утверждается, что сотрудники офиса шерифа округа Сакраменто не помогли с лечением от алкогольной абстиненции для своего отца; у него случился приступ и он умер в течение двух дней после того, как попал в камеру.

В иске говорится, что “из-за своей алкогольной зависимости г-н Галли выпивал водку с интервалом в четыре часа, в том числе на работе, чтобы не испытывать симптомов алкогольной абстиненции.”

В иске сказано, что Галли сообщил приемной медсестре, что у него была история злоупотребления алкоголем, в том числе выпивка галлона в день в течение последних двух лет, и что он употреблял. Он также сообщил, что у него была история отмены алкоголя.

Энтони Галли не раз попадал в тюрьму, и во время прошлых заключений он проходил курс лечения от алкогольной зависимости и детоксикации, и в феврале прошлого года должен был проходить регулярное наблюдение, утверждается в иске. Однако, тюрьма “не включила г-на Галли в какие-либо протоколы алкогольной детоксикации и не предоставила ему необходимый уход”.

В иске, в котором фигурируют имена бывшего шерифа Скотта Джонса, начальника тюрьмы Энтони Паонесса, медицинского директора тюрьмы Вира Бабу и других, также говорится, что офис шерифа скрыл медицинские записи и “активно скрывал факты” относительно смерти Энтони Галли.