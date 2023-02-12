Калифорнийцев ждет облегчение от высоких счетов за коммунальные услуги 

Миллионы калифорнийцев скоро увидят облегчение от высоких счетов за коммунальные услуги — суммы в размере от $90 до $120 появятся на счетах за газ и электричество уже в следующем месяце.

В прошлый четверг Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии (CPUC) проголосовала за ускорение выдачи Калифорнийского климатического кредита, чтобы помочь калифорнийским семьям с высокими счетами за газ. Начиная с марта, кредит в размере $90–120 США будет применяться к счетам за коммунальные услуги для клиентов PG&E, Southern California Edison, San Diego Gas & Electric и Southern California Gas Company. Клиенты Bear Valley, Liberty, PacifiCorp и Southwest Gas также получат кредит на различные суммы.

Калифорнийцам не нужно ничего делать, чтобы получить кредит. Каждую весну и осень миллионы калифорнийцев получают кредиты на оплату счетов за электричество и природный газ, именуемые California Climate Credit. California Climate Credit поступает из программы штата по ограничению и торговле, которой управляет Совет по воздушным ресурсам Калифорнии. Кредит по счетам за коммунальные услуги представляет собой долю потребителя в платежах по программе штата.

Кроме этого, губернатор Гэвин Ньюсом призвал федеральное правительство расследовать недавний скачок цен, затронувший западную часть США.

В письме Федеральному агентству, ответственному за регулирование оптовой торговли природным газом, Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC), губернатор попросил “немедленно сосредоточить свои следственные ресурсы на оценке того, являются ли манипулирование рынком, антиконкурентное поведение или другие аномальные действия движущими силами эти продолжающиеся повышенные цены на западных газовых рынках”.