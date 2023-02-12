Россиянка получила 11 лет колонии за подарок из США

Россиянка осуждена за получение посылки с марихуаной от друга из США.



В Москве 26-летняя Евгения Макаренко получила от пожилого американца Фрэнка Рауччи посылку с рождественскими подарками, в которой, среди прочего, были 4 грамма марихуаны и несколько болеутоляющих таблеток. За “подарок” из Америки Московский суд приговорил россиянку к 11 годам колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.



Девушка, как и ее мать, и американский друг, утверждает, что не знала о содержимом посылки. Рауччи признался, что не догадывался, что отправленные препараты в России запрещены и думал, “что в этом нет ничего такого, чтобы отправить их в Россию”.



Следствие, однако, изучив переписку, пришло к выводу, что девушка знала о содержимом посылки.



В России это не первый случай, когда людей судят за лекарства, легально доступные в других странах. Среди них известный случай с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков – в ее сумке нашли гашишное масло для вейпа, разрешенное в США.