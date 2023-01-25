Где можно подать налоговую декларацию бесплатно?

The Sacramento Bee составил список организаций, предлагающих бесплатные услуги по заполнению и подаче деклараций в Сакраменто:

AARP FREE TAX PREPARATION: предлагает бесплатную налоговую подготовку с 1 февраля, с помощью волонтеров, сертифицированных IRS. Ограничений по доходу или возрасту нет. Организация может помочь с возвратом «большинства, но не всех», говорится на ее веб-сайте. Офис для подачи декларации можно найти здесь.

TURBO TAX FREE FILE: некоторые налогоплательщики с простыми налоговыми декларациями могут бесплатно подать свои федеральные налоги и налоги штата за 2022 год через онлайн-портал компании Turbo Tax, занимающейся подготовкой налогов. И здесь важно предварительно убедиться, что вы отвечаете требованиям для бесплатной подачи декларации.

CALFILE: для некоторых налогоплательщиков услуга доступна через Franchise Tax Board, но предварительно необходимо убедиться, что вы отвечаете требованиям для бесплатной подачи декларации.

H&R BLOCK FREE FILE: некоторые налогоплательщики с простыми декларациями могут бесплатно подавать свои налоги через веб-сайт компании H&R Block, занимающейся подготовкой налогов. Также важно предварительно убедиться, что вы отвечаете требованиям для бесплатной подачи декларации. Через H&R BLOCK бесплатно. Можно подать:

Simple returns

Students

Unemployment income

W-2 employees

Child Tax Credit