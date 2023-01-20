США готовит Украину к наступлению

По мнению западных военных и других специалистов следующее масштабное наступление российских войск ожидается весной. Для отражения атаки и контрнаступления США, Великобритания и другие союзники спешат поставить новые и более мощные виды бронетехники. При этом государственные аналитики считают, что риск эскалации со стороны Путина вплоть до использования ядерного оружия значительно уменьшился.

В предыдущий пакет помощи США (объявленный 6 января) на рекордные $3 миллиарда впервые вошли 50 БМП Брэдли. А сегодня был объявлен новый транш на $2,5 миллиарда, в который вошли ещё 59 Брэдли, 90 машин Страйкер и множество других наименований и боеприпасов. В то же время Великобритания впервые обязалась передать Украине 14 танков Челленджер 2. Но ключевое решение сегодня остаётся за Германией о разрешении поставок немецких танков Леопард 2.

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Однако в этом списке нет главной американской бронемашины – основного боевого танка Абрамс (M1-Series Abrams Main Battle Tank). «Где Абрамсы?» – взвывают армии полезных сверчков и диванных экспертов. Спрашиваете – отвечаем.

На сегодняшний день поставка танков Абрамс (нет, мы не родственники) в Украину буквально гарантирует, что они пойдут в бой максимум один раз, если вообще доберутся из глубоких украинских тылов до поля боя. Внедрение этой грозной, но весьма капризной машины означает создание с нуля целой экосистемы, включающей в себя:

– систему тылового обеспечения

– изменение организационно-штатной структуры танковых и механизированных частей и соединений

– изменение в подходах к применению этих частей и соединений

– перепрофилирование командно-штабных кадров

– обучение не только и не столько танковых экипажей (это как раз относительно просто), но и специалистов по тактической калибровке танкового вооружения (так. наз. company / battalion master gunners), многоуровневое обучение украинских ремонтников всех эшелонов, от полевых механиков-эвакуаторов до ремонтников уровня танкового депо, не говоря о тыловиках и штабистах, обеспечивающих гибкость и выносливость “логистического шлейфа”, подпирающего любой манёвр

Более того, внедрение Абрамсов этого типа автоматически предусматривает внедрение целого ряда другой американской боевой техники. Во-первых, это бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 ГЕРКУЛЕС (HERCULES, Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lifting Extraction System), коих по американским меркам должно быть около 15-20% от общего количества танков (а учитывая реалии войны в Украине скорее всего даже больше). М88А2 – единственная система, которая способна (с трудом) вытащить повреждённый Абрамс с поля боя.

Во-вторых, это тяжелый транспортер Ошкош HETS M1070 с трейлером M1000 (Heavy Equipment Transporter System: M1070 tractor with M1000 semi-trailer) – единственная система, способная перевозить М1 Abrams MBT и М88А2 ARV. Этих монстров нужно, столько чтобы, как минимум, за один раз поднять какой-то процент танков и других абрамсообразных машин для обеспечения оперативного манёвра и оперативной эвакуации танков, требующих ремонта уровня депо из зоны боевых действий.

В-третьих, это Штурмовая Инженерная Машина M1150 (М1150 Assault Breacher Vehicle) и тяжелый самоходный штурмовой мост M104 Вульверин (М104 Wolverine Heavy Assault Bridge) – инженерные машины на шасси от Абрамса, обеспечивающие мобильность и выживаемость танков на поле боя.

Ну и, конечно, не стоит забывать, что газотурбинная установка AGT-1500 (так называемый «авиационный двигатель»), установленная на Абрамсе, потребляет столько топлива, что на батальонном и бригадном уровне потребуется тактические топливозаправщики ХЕМТТ (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck A4 Fuel Servicing Truck). По американским нормативам, в одной тяжелой бригаде, вооруженной смесью Абрамсов и БМП Брэдли, имеется около 70 эквивалентов этих машин (48-50 именно ХЕМТТ плюс другие более современные тактические модульные топливные системы). Новые требования по топливу на тактическом уровне создадут соответствующие требования к системе подачи топлива из глубокого тыла в зону боевых действий.

Поэтому, дорогие мои сверчки, если вы не осилили этот текст, продолжайте решать проблемы поставок оружия в Украину с высоты своих мягких диванов.

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В результате Америка решает проблему с танками в два этапа. США поставляет Абрамсы в страны НАТО, где необходимая инфраструктура есть или её можно создать за несколько лет. Тогда страны НАТО отдают свои танки в Украину. Например, в апреле Польша отдала Украине около 240 танков Т-72 после подписания договора о покупке 200 американских Абрамсов. В начале января Польша подписала контракт на покупку второй партии Абрамсов и параллельно пытается получить разрешение передать Украине немецкие Леопарды.

Прежде чем обсуждать ситуацию с Леопардами, я хотел бы поблагодарить Германию за всю оказанную помощь Украине. Без Германии эта крепкая антироссийская коалиция со всеми санкциями и поставками оружия была бы невозможна. Тем не менее заявления о том, что Германия согласится на поставки Леопардов только после того, как Америка согласится отдать Абрамсы, звучит, мягко говоря, нечестно.

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Изменение оценки рисков эскалации и поставки новых типов вооружения произошли одновременно с изменением американской политики в отношении Крыма. Официальная позиция США всегда оставалась константой: Крым – это Украина. Но вопрос, что именно делать по этому поводу, публично не обсуждался.

Как сообщает Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на свои источники в правительстве, американские военные ставили под вопрос целесообразность нанесения военных ударов по Крыму. Однако администрация Байдена пришла к выводу, что если ВСУ продемонстрирует Путину, что даже его черноморская «жемчужина» оказалась под угрозой, это усилит позицию Киева на будущих переговорах. Уже обсуждается использование Хаймарсов и машин Брэдли для наступления на Мариуполь и Мелитополь с целью отрезать Крым от России.

Дмитрий Абрамсон