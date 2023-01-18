Агентства штата Калифорния о том, как оставаться в безопасности во время штормов и где получить помощь.

По прогнозам, сильные штормы будут одолевать Калифорнию до 19 января и к ним еще можно подготовиться. На специальном брифинге EMS 17 января, организованным совместно с California Black Media и CalOES, представители Управления службы экстренной помощи губернатора Калифорнии (Cal OES) и других агентств штата Калифорния, рассказали о последствиях ураганов, о том, чего ожидать в ближайшем будущем, дали руководство о том, как обезопасить себя и своих близких дома во время экстремальных погодных условиях; куда пострадавшим от наводнения обращаться за ресурсами для восстановления.

Дайана Крофтс Пелайо, помощник директора по кризисным коммуникациям и связям с общественностью Cal OES, рассказала о текущей ситуации и последствиях сильных дождей в штате. По ее словам, Калифорния прошла через “череду атмосферных рек”, которых никогда не испытывала в современной истории, приведших к сильнейшим дождям, снегопадам, прорывам дамб, оползням, ураганным ветрам и смерти 20 человек. Оценка ущерба все еще продолжается.

Особенно сильно пострадали округи Сакраменто, Мерсед, Санта-Круз. Была объявлена чрезвычайная ситуация с задействованием федеральной помощи, что означает, что жители этих регионов, пострадавшие от природных катаклизмов, могут расчитывать на всеобъемлющую помощь федерального правительства. Штат работает над тем, что добавить и другие округа, пострадавшие от дождей и ураганных ветров – Калифорния попросила федеральное правительство ввести режим чрезвычайной ситуации в 49 округах, пока она введена только в трех.

“Каждому калифорнийцу нужна критическая информация на языке, чтобы пережить эти трудные времена. Эти штормы — самые смертоносные в истории,” — сказала Дайана Крофтс Пелайо. “Но впереди ясное небо. Атмосферные реки подходят к концу. Но будьте готовы. Никогда не поздно быть готовым. Поговорите со своей семьей. Подготовьте запасы на случай чрезвычайной ситуации. Быстро покиньте свой дом, если необходимо,” – предупредила она.

“Погода циклична. Мы все еще можем ожидать больше дождей, хотя они могут быть не такими сильными,” – добавила она. “Мы делаем все возможное, чтобы смягчить последствия будущих наводнений, включая дамбы. Жара становится жарче, влажность становится все более влажной. Совершенно очевидно, что в наши сезоны лесных пожаров они намного длиннее. Сейчас мы определенно переживаем изменение климата.”

Ванс Тейлор, начальник Управления доступа и функциональных потребностей Cal OES, подробнее остановился на ресурсах помощи, доступных для калифорнийцев:

disasterassistance.gov

FEMA или можно позвонить 1 800 621 33 62

CDC

Также работает Группа помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

По его словам, помощь в аренде жилья, ссуды SBA и другая помощь при стихийных бедствиях доступны через FEMA и Cal OES. Услуги переводчиков для заполнения документов будут предоставляться вместе с мобильными регистрационными центрами. “Мы пытаемся связаться со всеми, кто пострадал”.

Ванс Тейлор настоятельно советовал зарегистрироваться на CalAlerts.org для получения сообщений о чрезвычайной обстановке и быстрого реагирования.

“Есть люди, которые несоразмерно пострадали во время этих штормов», — рассказал он, отмечая, что люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, люди с транспортными проблемами среди прочих являются главным приоритетом.

Отдельно он рекомендовал подготовить план эвакуации, составить список людей, которые могут лично помочь вам эвакуироваться, и следовать рекомендациям властей. “Следите за новостями и следуйте рекомендациям местных властей. Если вам говорят эвакуироваться, вы должны это сделать.”

Доктор Джейсон Уилкен, PhD, MPH, полевой офицер CDC по эпидемиологии, прикомандированный к Калифорнийскому департаменту общественного здравоохранения, подробно остановился на том, чем могут быть опасны паводковые воды.

“Избегайте любого контакта с паводковой водой,” – предупредил он. “Потому что в ней могут быть химикаты, острые предметы, мертвые животные. Вода мутная и непрозрачная. Лучшее, что вы можете сделать – это избежать контакта с паводковыми водами.”

По его словам, особой опасности подвергаются дети, поэтому нельзя разрешать им играть рядом с паводковой водой, не давать игрушки, которые в этой воде оказались. Также он напомнил о простых правилах гигиены и о регулярном мытье рук с мылом; а работая с паводковой водой на участке или в доме обязательно нужно надеть резиновые перчатки и резиновые сапоги.

По словам доктора Уилкена, запасы воды и пищи могут быть небезопасными, если они были в контакте с паводковой водой. Он дал рекомендации по действиям после наводнений, также пояснил, что власти предупредят, если вода небезопасна для готовки, питья и других бытовых нужд. Бутилированная вода безопасна, но если она была в паводковой воде, то ее рекомендуется прокипятить.

После наводнений многие могут столкнуться с проблемой появления плесени. Поэтому необходимо связаться со своим Отделом охраны окружающей среды, чтобы узнать, что делать.

Для уборки и мытья предметов и поверхностей можно использовать такое средство: одна столовая ложка отбеливателя на галлон воды, категорически нельзя смешивать с аммиаком. Даже с содой отбеливатель лучше не смешивать, сказал доктор Уликен.

По его словам, если участок остается влажным более 24 часов, то будет расти плесень, поэтому чем раньше начать сушить предметы, убирать сырость, тем проще будет справиться с плесенью. Подробнее узнать, что можно сделать со своим жилищем во время/после наводнения, можно здесь и здесь.

Директор Калифорнийского департамента социальных служб Ким Джонсон отметила, что людям, пострадавшим от урагана, предоставляется денежная помощь, возможна помощь с питанием и жильем.

Она рекомендовала следующие ресурсы для получения помощи:

• CDSS

• Линия CalHope доступна для поддержки психического здоровья 1 833 317-HOPE (4673) или www.calhope.org

• Линия дружбы также доступна для пожилых людей, которые оказались в изоляции из-за наводнения 1 888 670 13 60

Жители и владельцы бизнесов в округах Мерсед, Сакраменто и Санта-Круз, которые понесли убытки в указанных районах, могут подать заявку на помощь при стихийном бедствии:

• Онлайн на сайте DisasterAssistance.gov

• По телефону 800-621-3362

По словам Ким Джонсон, доступ к убежищам для обогрева предоставляется круглосуточно и без выходных.

Тони Синьярале, заместитель комиссара по страхованию по потребительским услугам и отделу поведения на рынке Департамента страхования Калифорнии, рассказал о различных видах страхования, которыми могут воспользоваться люди, пострадавшие от урагана.

По его словам, существует страховое покрытие на случай ущерба от недавнего зимнего шторма:

• автомобили: комплексная страховка автомобиля покрывает ущерб от наводнения и урагана

• страховка жилья (home and renters’ insurance) покрывает ущерб от упавших деревьев и ветра

• оползни и селевые потоки, вызванные предшествующим лесным пожаром, покрываются страхованием жилья (home and renters’ insurance)

• страховка от наводнений продается отдельно через Национальную программу страхования от наводнений и в большинстве случаев вступает в силу через 30 дней после покупки

По интересующим вопросам можно связаться с Департаментом страхования Калифорнии по телефону 800 927 43 57 или через сайт www.insurance.ca.gov.

“Не начинайте ремонт, пока ваша собственность не будет обследована,” — предупредил он. “Если вас эвакуировали в принудительном порядке, вы можете иметь право на дополнительное страховое покрытие. Ущерб от наводнения не может быть покрыт, если у вас нет страховки от наводнения. Повреждение автомобилей покрывается, если у вас есть комплексная автостраховка.”

Она дал следующие советы по страховому случаю:

• получить страховой полис;

• связаться со своим страховым агентом, записывать все разговоры со страховой компанией в «дневник требований», отмечать, с кем общались и когда;

• отслеживать все расходы, живя вне дома;

• делать фото/видео всех повреждений, но не устранять до тех пор, пока ответственное лицо (оценщик) не сделает оценку;

• не дайте себя обмануть – пользуйтесь услугами лицензированных подрядчиков

Все спикеры обратили внимание, что мошенники также активировали свою деятельность, поэтому призывают быть внимательными, доступно много бесплатных ресурсов.