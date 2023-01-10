В Калифорнии введено чрезвычайное положение из-за продолжающихся зимних штормов

В связи с этим губернатор Гэвин Ньюсом призывал людей сохранять бдительность, поскольку сильные ветры и проливные дожди продолжают угрожать населенным пунктам по всему штату.

В понедельник президент Байден одобрил просьбу губернатора Ньюсома о введении чрезвычайного положения в Калифорнии, что означает задействование помощи федерального правительства для поддержки усилий Калифорнии по реагированию на шторм и восстановлению. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) предоставляет федеральную помощь при стихийных бедствиях в дополнение к местным и государственным ресурсам, включая финансирование, оборудование и персонал.

По состоянию на полдень понедельника зимние штормы унесли жизни 14 калифорнийцев —это больше, чем лесные пожары за последние два года вместе взятые.

По данным, по состоянию на утро понедельника более 130 000 домов и бизнесов в Калифорнии находились без электричества. PG&E, крупнейшая энергетическая компания штата, сообщила на своем веб-сайте в воскресенье, что более 4100 бригад находились в зоне обслуживания для устранения неполадок.

Сильные дожди прошли по всему штату во вторник. По данным Национальной метеорологической службы, уровень осадков на 400-600% выше среднего по Калифорнии. Калифорния переживает серию атмосферных речных штормов, которые представляют собой длинные потоки в атмосфере, переносящие большую часть испаренной воды за пределы тропиков и обычно вызывающие сильные дожди и снегопады в течение короткого времени.

Эти штормы наложились на систему низкого давления, часто называемую циклоном-бомбой, явление, которое обычно происходит, когда холодная воздушная масса сталкивается с теплой воздушной массой. Текущие зимние штормы вызывают особую тревогу, поскольку земля в Калифорнии насыщена водой и поэтому более уязвима для наводнений.

По данным U.S. Drought Monitor, за последние три месяца ситуация с засухой в Калифорнии улучшились из-за сильного дождя и снега.

Конечно же, обильные осадки изменили ситуацию с засухой в Калифорнии, но, по мнению метеоролога и автора журнала U.S. Drought Monitor Брэда Пью, для устранения долгосрочной засухи потребуется нечто большее, чем эти два шторма, “учитывая долгосрочный характер засухи, нам необходимо видеть продолжение этой влажной модели в феврале и марте, чтобы полностью восстановиться”.

По данным Департамента водных ресурсов Калифорнии, количество воды в виде снега колеблется от 15 до 20 дюймов по всему горному хребту. Это означает, что в южной части Сьерра-Невада в настоящее время покров составляет около 200% от того, что является нормальным для текущего сезона, и составляет 80% от того, что типично для всего сезона. В центральной и северной части снежный покров по-прежнему превышают средний уровень в диапазоне от 140 до 185% за сезон, что составляет от 50 до 75% от нормы для всего сезона.

Постоянный поток влаги помогает уменьшить опасения по поводу засухи в Калифорнии, но Брэд Пью, метеоролог и автор журнала U.S. Drought Monitor, сказал, что для устранения долгосрочной засухи потребуется нечто большее, чем эти два шторма. «Это начинает иметь значение», — сказал Пью в интервью AccuWeather. «Но, учитывая долгосрочный характер засухи, нам придется увидеть продолжение этой влажной модели в феврале и марте, чтобы полностью восстановиться».

Полезные ресурсы:

• Чтобы получить помощь или задать вопросы, калифорнийцы могут набирать 211 или 311.

• Если у вас критическая экстренная ситуация, звоните 911.

• Также можно подписаться на получение оповещений о чрезвычайных ситуациях, включая предупреждения и уведомления об эвакуации.

• Приложение Caltrans QuickMap позволяет получать уведомления о перекрытии дорог, чрезвычайных ситуациях и других обновлениях дорожного движения в режиме реального времени.

• Узнать информацию об ожидаемых наводнениях можно здесь.