Отделу по борьбе с преступностью в долине Сакраменто нужна ваша помощь в поиске некого Сергея Еременко, который разыскивается по ордеру на уголовное преступление:

Полиция Сакраменто просит помощи в розыске Сергея Еременко: 43-летний белый мужчина, родился 17 сентября 1979 года. Рост 5 футов 10 дюймов, вес 175 фунтов, каштановые волосы и карие глаза. Ерёменко временный резидент Сакраменто. Он разыскивается за кражу со взломом.

Сообщается, что за информацию, ведущую к аресту Еременко источник имеют право на денежное вознаграждение до 1000 долларов. Имя источника останется анонимными для общественности. Награда выплачивается наличными, и у информатора не просят предъявить удостоверение личности. Свяжитесь с отделом по борьбе с преступностью в долине Сакраменто по телефонам (916) 443-HELP (4357), 1-800-AA-CRIME или **TIPS. Используйте также приложение «P3 TIPS» или онлайн на сайте www.sacvalleycrimestoppers.com.