Зимой на Марсе бывают мороз, иней, кубические снежинки и 2 вида снега

Когда на Марс приходит зима, с минусовыми температурами до минус 190 градусов по Фаренгейту (минус 123 градуса по Цельсию) приходят снег, лед и мороз.

Из-за эллиптической орбиты Марса для наступления зимы требуется гораздо больше месяцев: один марсианский год равен примерно двум земным годам. Тем не менее на планете наблюдаются уникальные зимние явления, которые ученые смогли изучить благодаря роботам-исследователям Марса НАСА. Вот несколько вещей, которые они обнаружили:

Два вида снега. Марсианский снег бывает двух видов: водяной лед и углекислый газ или сухой лед. Поскольку марсианский воздух такой разреженный, а температура такая низкая, снег из водяного льда сублимируется или превращается в газ еще до того, как коснется поверхности. Сухой лед действительно достигает земли.

Снег бывает только на самых холодных краях Марса: на полюсах, под облачным покровом и ночью. Камеры на орбитальных космических кораблях не могут видеть сквозь эти облака, а наземные миссии не могут выжить в условиях сильного холода. В результате ни одного изображения падающего снега так и не было сделано. Но ученые знают, что это происходит благодаря специальным научным приборам – Mars Reconnaissance Orbiter и посадочный модуль “Феникс”.

Другое явление – кубические снежинки. Из-за того, как молекулы воды связываются вместе при замерзании, снежинки на Земле имеют шесть сторон. Тот же принцип применим ко всем кристаллам: способ расположения атомов определяет форму кристалла. В случае двуокиси углерода молекулы в сухом льду всегда связываются в форме куба при замораживании.

Вода и углекислый газ могут образовывать иней на Марсе, и оба типа инея появляются на планете гораздо шире, чем снег.

Необычное окончание зимы. В конце зимы, когда весь скопившийся лед начинает «таять» и сублимировать в атмосферу, лед приобретает причудливые и красивые формы, которые напомнили ученым пауков, яичницу-глазунью и швейцарский сыр.

Это «оттаивание» также приводит к извержению гейзеров: полупрозрачный лед позволяет солнечному свету нагревать газ под ним, и этот газ в конечном итоге вырывается наружу, выбрасывая веер пыли на поверхность.