Русская баптистская церковь в Западном Сакраменто уже давно помогает беженцам и сейчас она работает в особом режиме в связи с заявлением президента Джо Байдена, что США готовы принять 100 000 украинских беженцев.

Церковь ожидает много украинских беженцев, поэтому в ней сформировали комитет помощи быстрого реагирования, который принимает запросы по электронной почте, смс, телефонные звонки из Украины о материальной помощи, финансовой помощи и духовной помощи.

В церкви также собираются волонтеры, чтобы ежедневно встречать сотни украинских беженцев в Тихуане и доставлять их в безопасное место в США.

По словам старшего пастора Михаила Авраменко, некоторые члены Русской баптистской церкви уже приняли беженцев в свои дома, сообщает Baptist Standard.

“Сначала мы собираемся принять их в свои семьи,” — сказал он. “А затем мы откроем наш спортзал, наше второе здание и наши классы, чтобы превратить их во временные жилые помещения. Мы можем (разместить), может быть, 200 человек.”