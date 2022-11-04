Американцы пытаются спасти мартышку Гарри из Украины

Небезразличные люди из Техаса планируют спасти мартышку Гарри из Украины.



Гарри — 4-летняя мартышка-верветка и над тем, чтобы его вывезти из зоны боевых действий в заповедник дикой природы Primarily Primates (комплекс площадью 78 акров с более чем 300 животными, включая шимпанзе, лемуров и пять верветок.) в округе Бексар, штат Техас, работает группа неравнодушных людей.

Сейчас, как говорит исполнительный директор заповедника Кристал Матис, Гарри находится в приюте для кошек и собак, что не очень хорошо для обезьяны., т.к. ему нужно быть с себе подобными. Поэтому заповедник занимается тем, чтобы вывезти Гарри из Украины в Польшу, а затем в США.

Приблизительная стоимость перевозки Гарри (транспортные расходы и проверка на болезни) оценивается в $25 000 долларов.

Если удастся переправить мартышку в Техас, то ему сделают вазэктомию и познакомят с четырьмя самками-верветками, проживающими в заповеднике. Считается, что в неволе верветка может прожить 25-30 лет.