Полицейский пастор-капеллан Дмитрий Громенко (Капеланський Патруль) рассказал “Славянскому Сакраменто” о ностальгии по Советскому Союзу в среде некоторых украинских граждан.

На видео кадрах – разрушенный город Бородянка, который был разрушен российскими войсками в мае 2022 г. Мы прошли по г. Боородянка и обнаружили улицу, которая несколько раз меняла свое название. Сначала она была “Улицей имени Ленина”, затем ее переименовали в “Центральную”, а незадолго перед войной местные жители вернули ей прежнее советское название.

По мнению капеллана благодаря подобным ностальгическим настроениям в Украине сегодня продолжается война.