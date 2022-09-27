Диаспора Сан-Франциско против “Евгения Онегина”

Украинцы района Залива Сан-Франциско протестовали в день премьеры оперы П.И.Чайковского “Евгений Онегин” по одноимённому роману в стихах А. С. Пушкина.

Украинские активисты, а также представители бурятской общины пришли к зданию Оперы Сан-Франциско, чтобы выразить протест в связи с премьерой оперы “Евгений Онегин”, написанной всемирно известным русским композитором по роману всемирно известного русского поэта. По разным данным, на премьеру пришло около 3000 интересующихся культурой зрителей. На митинге звучали антивоенные лозунги и призывы отменить русскую культуру.

Среди протестующих была замечена украинская активистка Юлия Косивчук, которая в апреле устроила перформанс в “кровавом платье” в поддержку Украины на концерте казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова.

Видимо, понимая, что будут возникать некоторые недовольства, Опера Сан-Франциско заранее сделала следующее заявление:

Заявление о “Евгении Онегине” (“Когда стихи одного из величайших поэтов России сочетаются с музыкой одного из величайших композиторов России, вас ждет роман наравне с Анной Карениной” – Опера Сан-Франциско) и Украине.

“Опера Сан-Франциско осуждает отвратительное вторжение России в Украину. Наше намерение всегда состоит в том, чтобы представлять музыку, которая выходит за рамки границ и приглашает сообщество к общему опыту человечества. Мы призываем людей прочитать программную статью, в которой исследуются перспективы пересечения украинского и русского оперного репертуара, и мы будем делиться дополнительными материалами по мере приближения премьеры «Онегина»…”

А также призвала “рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи молодым музыкальным талантам и поддержке инициатив, направленных на культурное развитие Украины через International Music Bridge”.

В дополнительных материалах Оперы Сан-Франциско проводятся слова Елены Корчевой (Olena Korchova), профессора музыковедения Национальной музыкальной академии Украины, которая писала: “Наш враг — отнюдь не сам Чайковский, а лишь его симулякр, симулякр, одноименный советско-путинский идеологический бренд с одноименным названием, привязанность к которому буквально связывает нам руки, лишает свободы, превращает в заложников мертвой традиции.”

Отметимм, что в создании оперы “Евгений Онегин” приняли участие представители Америки, Греции, Канады, Италии и России.