Украина: При Трампе такого (б) не было

Первая версия этой статьи была опубликована 12 июня 2022 года. В новую версию включены новые заявления Трампа по поводу Украины.

Но главный вопрос не меняется: какие несообщающиеся сосуды должны быть в голове у русскоязычных трампистов, позволяющие им одновременно поддерживать Трампа и выступать на стороне Украины?

ГЕНИАЛЬНЫЕ МИРОТВОРЦЫ



22 февраля Путин готовился к быстрой победе. В этот день бывший Президент дал интервью на одном из самых популярных трампистских радиошоу «Клэй и Бак».



«Господин президент», – спросил Бак где-то в начале интервью, – «мы знаем, что за последние 24 часа Россия заявила, что признает два отколовшихся региона Украины, а теперь Белый дом заявляет, что это «вторжение». Это сильное слово. Что здесь пошло не так? Что сделал нынешний обитатель Овального кабинета такого, что он мог бы сделать по-другому?»



«Ну, что пошло не так, так это сфальсифицированные выборы, и что пошло не так, так это кандидат, которого не должно было там быть, и человек, который понятия не имеет, что он делает. Я вошёл вчера, и там был телевизионный экран, и я сказал: «Это гениально». Путин декларирует большую часть на Украине [Трамп использует английский эквивалент «на Украине», но исправляет себя] — Украины. Путин объявляет ее независимой. О, это замечательно.



Итак, Путин сейчас говорит: «Это независимая» большая часть Украины. Я сказал: «Как это умно!» И он пойдет туда и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел. Военных танков было больше, чем я когда-либо видел. Они будут умиротворять по полной. Нет, но подумайте. Этот парень очень сообразительный… Я его очень хорошо знаю. Очень-очень хорошо.



Кстати, у нас такого никогда бы не случилось. Если бы я был в офисе, даже немыслимо. Этого никогда бы не случилось. Но вот парень, который говорит, знаете, «я объявлю большую часть Украины независимой», он использовал слово «независимая», «и мы выйдем, и мы войдем, и мы сохраним мир». Нужно признать, что это очень смекалисто. И знаете, что ответил Байден? Ответа не последовало. У них не было ответа. Нет, это очень грустно. Очень грустно».



Чуть позже Бак снова спросил об Украине: «Насколько Вы обеспокоены тем, что администрация Байдена может быть втянута в реальный военный конфликт в Украине, если он обострится?»



«Ну, я бы предпочел, чтобы они отправили солдат к нашей южной границе [. . .]», –Трамп вернулся к одной из любимых тем. «Я бы предпочел, чтобы наша южная граница была защищена. Но мне не нравится идея, что он посылает небольшое количество войск. Это шутка по сравнению с тем, что делает другая сторона. Вы знаете, он посылает 3000 солдат, как я слышал сегодня утром, 3000 солдат. Что это даст, кроме неприятностей? Нет, я хотел бы, чтобы наша южная граница была защищена, а они так плохо обращаются с Украиной. Помните — я кое-что написал сегодня утром — Россия становится очень богатой, потому что цена на нефть так сильно выросла, и это их основной источник дохода».

Итого, украденные выборы, южная граница, Байден не знает, что он делает, а Путин – молодец. На прямой вопрос, что Трамп сделал бы по-другому, он ответить не смог.

ПОЛЕЗНЫЙ ИДИОТ



Конспирологи считают, что Трамп буквально является агентом Кремля. Но это в лучшем случае экстремально чёрно-белое упрощение ситуации. Трамп не выполняет прямые указания Путина. Кремль не платит Трампу «зарплату». Тогда почему «герой» этого рассказа постоянно танцует и поёт под московскую дудку?



Советские, а теперь российские разведывательные управления применяли и применяют так называемые «активные меры». В частности, это поиск влиятельных людей, на которых в свою очередь можно оказать влияние. То есть относительно дешёвый метод продвигать свою политику на Западе.



Трамп был далеко не единственной мишенью, но во многих аспектах он был идеален. Известная фигура, беспринципный бизнесмен, падкий на деньги, нарцисс с больным эго. Таким человеком легко манипулировать.



В книге «American Kompromat» журналист Крэйг Унгер ссылается на бывшего агента КГБ Юрия Швеца. Со слов Швеца, советские и чехословацкие спецслужбы впервые заинтересовались Трампом в 1977 году, когда он женился на чешской модели Иване Зельничковой. В 1987 году Трамп впервые посетил Москву и Ленинград, где агенты КГБ льстили ему, ненавязчиво делились своими идеями и поощряли его пойти в политику.



Вернувшись в штаты, Трамп начал серьёзно думать о президентской кампании и даже организовал предвыборный митинг в Нью-Хэмпшире. 2 сентября он купил страницу рекламы в одном из самых влиятельных американских изданий с обращением к «американскому народу». На 28 странице Нью-Йорк Таймс было опубликовано «Открытое письмо Дональда Трампа о том, почему Америка должна прекратить платить за защиту стран, которые могут позволить себе защитить себя сами».



Трамп пишет, что Япония и другие страны пользуются американской защитой, чтобы развивать свою экономику и не тратить деньги на собственную оборону. Он обвиняет Японию, Саудовскую Аравию и других в том, что они не компенсируют Америке за охрану Персидского Залива. «Мир смеется над американскими политиками, пока мы защищаем корабли, которыми не владеем, перевозя ненужную нам нефть, предназначенную для союзников, которые не хотят помогать».



Напомню, что Президентом был Рональд Рейган, а Холодная война ещё не закончилась. Это было полное непонимание геополитической роли Америки после Второй Мировой Войны, которая в конце концов привела к развалу СССР. Но подброшенные гэбистами идеи о том, что членские взносы союзников важнее самих союзников, останутся с Трампом по сей день.

АМЕРИКАНСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ



Финансы Трампа тщательно держатся в секрете. Однако известно, что «успешный бизнесмен» разбазарил папино наследство, обанкротил несколько бизнесов и на протяжении многих лет практически не платил федеральные налоги.



Трамп значительно преувеличивал свои финансовые возможности перед банками и инвесторами, но регулярно отказывался платить подрядчикам и отдавать долги, угрожая затяжными судебными процессами. К концу 90-х практически все банки отказались финансировать его проекты. Кроме Немецкого Банка.



В книге «Тёмные Башни» (Dark Towers) финансовый корреспондент Нью-Йорк Таймс Дэвид Энрик прослеживает теневые операции Немецкого Банка. Наиболее удивительно, что подразделения банка одалживали Трампу новые деньги несмотря на то, что он отказывался выплачивать предыдущие долги и даже судился с другими отделами того же банка. К победе на президентских выборах Deutsche Bank успел одолжить Трампу больше $2 миллиардов, из которых будущий Президент США оставался должен $350 миллионов.



Приблизительно в те же годы Россия пыталась перейти к рыночной экономике. Вместо этого беспросветная коррупция позволяла отдельным людям быстро зарабатывать астрономические суммы. Наворованные капиталы, которые никак не помещались в чемодане, искали пути убежать из России.



Однако западные банки и другие организации обязаны активно отказываться от подозрительных клиентов. Если деньги добыты нечестным путём, умышленное незнание не освобождает от ответственности.



И снова практически все банки отказались пачкаться российскими деньгами. Кроме Немецкого Банка.



Правоохранительные органы в разных странах расследуют, судят и штрафуют Deutsche Bank уже несколько лет (и не только за связи с Россией). Последний обыск произошёл две недели назад во Франкфурте. В этом криминальном чтиве присутствует штраф в 2017 году от американских и британских властей на $630 миллионов за отмывание около $10 миллиардов российских денег.



Но при чём тут Трамп? Энрик пишет, что Немецкий Банк не только занимался займами и личными активами Трампа, но и оказывал другие услуги, в том числе «знакомство с богатыми россиянами, заинтересованными в инвестициях в западную недвижимость».



В 2014 году Трамп пригласил спортивного корреспондента и писателя Джеймса Додсона в свой гольф-клуб. «Как вы платите за эти гольф-клубы?» – спросил Додсон у Трампа. Трамп как будто невзначай ответил, что у него есть доступ к $100 миллионам.



Чуть позже Додсон спросил сына Трампа: «Эрик, кто это финансирует? Я не знаю ни одного банка — из-за рецессии, Великой рецессии — который [инвестировал] бы в поля для гольфа». На что Эрик Трамп ответил: «Ну, мы не полагаемся на американские банки. У нас есть все необходимое финансирование из России».



Интересы совпали. Российским олигархам нужны были механизмы вывоза денег за границу, Немецкий Банк был не против на этом заработать, а Трамп искал любые займы и капиталовложения в свой загибающийся бизнес. Таким образом грязные российские деньги нашли дорогу на Запад через Немецкий Банк в американскую прачечную Трампа.

МОСКОВСКИЙ СКРЁБ



После успехов с продажей недвижимости богатым россиянам Трамп продолжал искать возможности заработать у той же кормушки.



В 2013 году он организовал конкурс «Мисс Вселенная» в Москве. Мероприятие такого масштаба не могло состояться без участия элиты с кремлёвскими связями и предоставило дополнительные возможности российским спецслужбам оказать влияние на будущего Президента. Трамп сам хвастался, что встретился с олигархами, генералами и высокопоставленными чиновниками. Никто, конечно, не надеялся в самых бурных фантазиях, что через 4 года Трамп попадёт в Белый Дом.



Трамп всячески искал встречи с Путиным. Ещё до поездки он написал на твиттере «Как вы думаете, Путин поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в ноябре в Москву, и если да, то станет ли он моим новым лучшим другом?». The Guardian пишет, что встреча была у Путина в календаре, но ближе к визиту выпала из расписания.



Приблизительно в это же время у Трампа зародились ещё более амбициозные планы: построить очередной небоскрёб в Москве. Для проекта такого масштаба нужно было заручиться поддержкой в самых высоких кругах российской власти и личным одобрением Путина. Без согласия от Спасской башни трамповская башня была невозможна.



Расследование Мюллера обнаружило три попытки построить московскую башню Трампа с 2013 по 2016 год. Последний план включал в себя участие таких персонажей, как Аркадий Ротенберг, друг детства Путина, и российский банк – оба в обход американских санкций, введенных после аннексии Крыма. Чтобы задобрить Путина, предполагалось подарить ему пентхауз в новом небоскрёбе.



Издание Форбс описывает это так: «Практически в каждой части их плана участвовал Путин или кто-то из его близких. Капитал? Путинские ребята. Долг? Связанные с Кремлем банки. Земля? Человек Путина. Разрешения? Государственные учреждения. Маркетинг? Сам Путин. При внимательном рассмотрении создается впечатление, что это была не столько сделка между Трампом и случайным россиянином, сколько сделка между Трампом и Путиным».



В течение всей предвыборной кампании Трамп категорически отрицал наличие финансовых связей с Россией. В это же время адвокат Трампа Майкл Коэн лично координировал лоббирование в Москве. На основе публичных заявлений Трампа он был вынужден врать перед Конгрессом США.



Коэн получил тюремный срок за ложь под присягой и начал сотрудничать с прокуратурой. В повторных показаниях перед Конгрессом Коэн сказал правду: «г-н Трамп знал и руководил переговорами [о башне в Москве] на протяжении всей [предвыборной] кампании и лгал об этом».



Грязная сделка и обман избирателей – это пол беды. Американский электорат не знал, что Трамп врёт, но об этом точно знали в Москве. Кандидат в Президенты сам предоставлял Путину компромат.



Почему в Москве до сих пор нет башни Трампа? Коэн сказал, что Трамп никак не планировал победить на выборах. Однако после поражения он рассчитывал заработать десятки или сотни миллионов долларов. Неожиданная победа убила московский проект.

НЕПРЕСТУПНЫЙ ЗАГОВОР



Российские спецслужбы тоже не рассчитывали на победу Трампа, но Путин понимал, что Хиллари Клинтон будет преследовать антикремлёвскую политику. «Спецоперация» вмешательства в выборы на стороне Трампа была рассчитана на разжигание конфликтов внутри американского общества с целью ослабить Клинтон и создать проблемы для её будущей администрации.

Боб Мюллер не смог доказать преступный заговор между Трампом и Путиным. Однако он задокументировал многочисленные контакты между предвыборной кампанией Трампа и российскими спецслужбами. Я приведу несколько примеров.



Через две недели после того, как Трамп победил на предварительных выборах, его контакты в России написали электронное письмо Трампу Младшему с предложением компромата на Хиллари Клинтон. В этой ситуации любой адекватный американец понимает, что внешнее вмешательство в американские выборы – тем более со стороны России – нелегально, и такие предложения нужно сразу передавать в ФБР. Вместо этого Трамп Младший ответил «I love it!».



В июне 2016 года в трамповской башне в Манхэттене состоялась встреча между Натальей Весельницкой, российским адвокатом «со связями», менеджером трамповской кампании Полом Манафортом, Трампом Младшим и зятем Джаредом Кушнером. Но вместо компромата Весельницкая начала обсуждать усыновление российских сирот. Сын и зять Трампа со своими ограниченными знаниями решили, что это пустая трата времени, и встреча закончилась ничем.



Однако Весельницкая не бредила. В 2012 году в Америке был принят Закон Магницкого в честь российского бухгалтера. За несколько лет до этого Сергей Магницкий раскрыл массовую коррупцию на государственном уровне и был жестоко убит в российской тюрьме. Американский закон включал в себя санкции против Путина и его ближайшего окружения, отрезая путинскую мафию от части наворованных денег.



Путину нечем было ответить. В бессильном бешенстве он принял закон, запрещающий американцам усыновлять российских сирот. Иными словами, Весельницкая намекала, что в обмен на компромат, Кремль хочет отмены санкций.



У Пола Манафорта были свои порочные связи. В августе он передал бывшему агенту ГРУ Константину Килимнику результаты внутренних опросов общественного мнения, которые обычно держатся в секрете. Эта информация позволяла российским ботам и троллям оказывать влияние на ключевые группы избирателей. «Бывших» агентов в России не бывает.



В течение всей кампании Трамп раздувал скандал о том, что Клинтон удалила личные письма со своего сервера. В июле кандидат в Президенты сказал: «Россия, если ты меня слышишь — надеюсь, ты сможешь найти 30 000 пропавших писем. Я думаю, что наша пресса, вероятно, сильно вознаградит тебя. Посмотрим, произойдет ли это».



В октябре желание Трампа сбылось. За месяц до выборов в прессе появилась запись, в которой Трамп хвастается своими сексуальными домогательствами. Если всех предыдущих скандалов было недостаточно, то это видео должно было забить последний гвоздь в гроб президентских амбиций Трампа. Однако в течение нескольких часов после публикации видео, российские спецслужбы опубликовали тщательно отфильтрованные и вырванные из контекста «скандальные» е-мейлы с серверов демпартии.



С преступной координацией или без, Россия помогала Трампу стать Президентом, а Трамп всячески поощрял эту помощь. Таким образом американский Президент не только находился под влиянием российских спецслужб и финансовых интересов, но ещё и оказался обязан Кремлю в своей победе на выборах.



Последнее действовало на Трампа психологически. Его эго не позволяло ему публично признать, что Россия помогла ему стать Президентом. В течение последующих 4 лет вместо того, чтобы наказать Москву за вмешательство, Трамп будет всячески выгораживать и защищать Россию.



В 2018 году Трамп встретился с Путиным в Хельсинки. На пресс-конференции после саммита Президента США спросили, кому он верит, собственным спецслужбам или президенту России в отношении обвинений во вмешательстве в выборы. «Президент Путин говорит, что это не Россия», – ответил Трамп и добавил, что он не видит причин не верить Путину.

ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ



Но может быть вам неинтересны все эти американские интриги, отмывание денег, выборы? Хорошо, давайте тогда просто решим раз и навсегда, чей Крым.



6 марта 2014 года через неделю после аннексии Трамп выступал перед консервативной организацией CPAC: «Если вы посмотрите, что происходит за последние пару дней, Россия и Путин, я был в Москве несколько [дней?] назад, [я] владею конкурсом «Мисс Вселенная», и они относились ко мне так замечательно. Путин даже прислал мне красивый подарок с красивой запиской. Я говорил со всеми его людьми. Вы посмотрите, что он делает с Президентом Обамой, как будто он с ним играется. Значит у него Олимпиада, на следующий день после Олимпиады он начинает с Украиной. День после. Как умно. Он не хотел это делать во время Олимпиады, бум, на следующий день. Значит наши атлеты уезжают, мы все уезжаем, и на следующий день, знаете, когда он идёт и берёт Крым, он забирает сердце и душу, потому что там все деньги. Я был удивлён. Я как-то слышал, говорили, что больше всего богатство поступает из этого региона. Это регион с богатством. Это означает, что вся остальная Украина падёт, и прогнозируется, что падёт достаточно быстро. Без денег».



12 апреля в интервью Fox News Трамп продолжал восхищался Путиным. «Ну, он [Путин] проделал потрясающую работу, забрав мантию, и отобрал ее у президента [Обамы], и вы посмотрите, что он делает. Он такой умный. Когда вы видите беспорядки в стране из-за того, что они причиняют вред русским, хорошо, «Мы пойдем и захватим». И он действительно идет шаг за шагом, и мы должны отдать ему должное». «Интересно, что я владею конкурсом «Мисс Вселенная». Мы только что уехали из Москвы. Он [Путин] не мог быть приятнее. Он был таким хорошим и все такое. Но вы должны отдать ему должное, то, что он делает для этой страны с точки зрения их мирового престижа, очень сильно».



В 2016 году Трамп, уже кандидат в Президенты, сказал в интервью ABC News, что «люди в Крыму, насколько я слышал, предпочли бы быть с Россией, чем там, где они были”.



Теперь понятно чей Крым? Чья Украина?

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ



Один из главных псевдо-аргументов трампистов: Трамп не политик; не слушайте, что он говорит, смотрите, что он делает. Они приводят несколько примеров, когда Трамп пошёл против Путина.



Эти заблуждения (или обман) базируются на том, что США, как государство, продолжало занимать антипутинскую позицию. Однако сам Трамп и его люди вели совсем другую теневую пророссийскую политику.



Ещё до принятия присяги Трамп и его команда попытались установить прямой канал связи с Москвой в обход госдепартамента, разведки и других официальных государственных структур. В начале декабря 2016 года зять Джаред Кушнер и советник по национальной безопасности Майкл Флинн предложили российскому послу Сергею Кисляку использовать средства связи в российском посольстве. Кисляк был, мягко говоря, ошеломлен этим предложением и обратился в Москву за инструкциями.

В то же время Обама выгнал 35 российских дипломатов и ввёл санкции против российских спецслужб за вмешательство в американские выборы. Ожидалось, что Путин нанесёт ответный удар. 29 декабря Флинн снова связался с Кисляком и попросил Москву не принимать жёстких мер и избежать эскалацию накануне смены власти. Флинн намекал на то, что отношения между Россией и новой администрацией могут значительно улучшиться. В результате этого разговора Флинн был вынужден подать в отставку и уже в феврале оказался под следствием.



2 августа 2017 года Трамп подписал закон о дополнительных санкциях против России. Для людей, не знакомых с американской политической системой и не читающих дальше заголовок газет, Трамп пошёл против Путина.



Однако законы пишет не Президент, а Конгресс. И этот закон специально ограничивает возможности Президента ослабить санкции против России.



Зачем Конгресс перестраховался? Да потому что законодатели не доверяли Трампу в отношении Путина.



Более того, Палата представителей проголосовала 419-3, а Сенат 98-2. С таким балансом сил Трамп не мог даже наложить вето. Его подпись ровным счётом не меняла ничего.



Что Трамп сказал? «Моя администрация пыталась работать с Конгрессом, чтобы улучшить этот законопроект. [. . .] Новая формулировка также гарантирует, что наши агентства могут отсрочить санкции в отношении разведывательного и оборонного секторов, поскольку эти санкции могут негативно повлиять на американские компании и компании наших союзников. Тем не менее, законопроект по-прежнему имеет серьезные недостатки, особенно потому, что он посягает на полномочия исполнительной власти вести переговоры. [. . .] Он представляет собой волю американского народа к тому, чтобы Россия предприняла шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по основным глобальным вопросам, и в этих санкциях больше не будет необходимости».



Что Трамп сделал? Задержал введение санкций как минимум на полгода. Госдепартамент выкручивался, как мог, заявляя, что самой угрозы санкций достаточно для нанесения вреда Москве. И только под давлением Конгресса госдепартамент сдвинулся с места.



В марте 2018 года путинские преступники отравили «Новичком» бывшего шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании. Согласно закону, использование химического оружия автоматически приводит к введению санкций в два этапа.



Администрация Трампа действительно ввела первый круг санкций и выгнала 60 российских дипломатов. Если не вникать, то Трамп «снова» пошёл против Путина.



Что Трамп сказал? За день до введения второго круга санкций Трамп разговаривал с Путиным о возможностях улучшения отношений. «У нас был хороший разговор, короткий разговор, но хороший разговор».



Что Трамп сделал? Задержал второй круг санкций до августа 2019 года, и только скандал и давление со стороны Конгресса заставили Трампа подписать соответствующий указ.

Трамписты не понимают, что раскол в отношении России прошёл не между «говорит-делает». Раскол произошёл между Трампом и государственными учреждениями, прежде всего Конгрессом, профессионалами в разных структурах исполнительной власти и «взрослыми людьми» внутри его собственной администрации.

Трамп говорил запутанно, но Зеленский уже знал, к чему он клонит. «Я хотел бы, чтобы вы сделали нам одолжение», – сказал Трамп и чуть позже прояснил: «Там много разговоров о сыне Байдена, что Баден остановил обвинение, и многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы здорово. Байден хвастался, что прекратил судебное преследование, так что, если вы можете разобраться в этом…»



Трамп шантажировал Украину, подло, мерзко и противозаконно. Украине нужна была американская помощь, а Зеленский хотел встретиться с Трампом в Белом Доме. Оба шага продемонстрировали бы Путину американскую поддержку Украины. В обмен Трамп требовал от Зеленского расследование Байдена, своего самого сильного политического оппонента. Результаты расследования, да и само расследование не имели значения – только заявление.



В каком-то смысле Зеленский оказался в безвыходной ситуации. Отказать Трампу означало потерять поддержку Президента США. Согласиться вмешаться во внутренние дела Америки могло привести к потере двухпартийной поддержки Украины. В итоге Зеленский, который баллотировался на программе борьбы с коррупцией, решил участвовать в коррумпированном плане Трампа.



Срок годности пакета помощи иссякал первого октября. Зеленский договорился дать интервью на CNN 13 сентября.



Мы до сих пор не знаем, кто спас Зеленского (и Украину). Кто-то внутри исполнительной власти доложил в Конгресс о трамповской афере. Трамп, пойманный с поличным, немедленно разморозил пакет помощи (а Зеленский тут же отменил интервью на СNN). Это не спасло Трампа от импичмента в Палате представителей, но у Сената не хватило голосов отстранить Трампа от власти.

БУРИЗМА ГОЛОВНОГО МОЗГА



И всё-таки, было ли что расследовать в Украине? Хантер Байден был в совете директоров украинской газовой компании Буризма. По версии трампистов вице-президент Джо Байден, пытаясь помочь своему сыну, заставил уволить украинского генпрокурора, который расследовал Буризму.



Эта история началась около 10 лет назад. США выделили очередной пакет помощи Украине, часть которого разворовали, в том числе через украинскую нефтяную компанию Буризма. Америка очень не любит, когда нашу благотворительную помощь крадут. Поэтому США требовали расследования и правосудия.



Буризма пыталась защитить себя от западного давления. Вероятно, с этой целью Хантеру предложили кресло в совете директоров в надежде повлиять на американскую администрацию. Очевидно, что сын Вице-Президента должен был отказаться, чтобы избежать даже видимость коррупции. Однако Джо Байден не участвовал этих махинациях, и план Буризмы не сработал.



Суть обмана трампистов в том, что украинский генпрокурор Шокин не расследовал Буризму, а наоборот отказывался это делать. Обама поручил своему Вице-Президенту навести порядок. Тогда Байден поставил ультиматум: или Порошенко увольняет коррумпированного прокурора, или Украина не получит американскую помощь. Аналогичный ультиматум выставил и Международный Валютный Фонд.

Иными словами, Трамп и его шайка изобрели ложь на основе реальных событий. Но этого могло быть достаточно, чтобы Трамп удержался у власти.

ЧЛЕНСКИЕ НЕДОВЗНОСЫ



Трамписты любят указывать на то, что Путин напал на Украину при Байдене, а не при Трампе. И снова примитивное мышление приводит к желаемому псевдо-аргументу.



Начнём с того, что не все решения Путина базируются на том, кто сидит в Белом Доме. Например, Путин заранее готовился к «спецоперации», увеличивая зависимость Европы от российских энергоресурсов, подготавливаясь к потенциальным санкциям и наращивая возможности российской армии.



Но если отбросить все остальные факторы, то очевидно, что Путину нужен слабый Запад и слабое НАТО. Тогда зачем делать резкие телодвижения и мешать Трампу разрушать отношения между Америкой и европейскими союзниками?



Трамп считал, что члены НАТО используют Америку. Америка тратит колоссальное количество денег на оборону, пока европейские страны экономят и наслаждаются бесплатной защитой. Эта идея, заложенная российскими спецслужбами 30 лет назад, уже прочно сидела в голове Президента США.



Фактически Трамп был прав. Наши европейские союзники действительно не выделяли пропорциональное количество средств на военные нужды. И Обама, и Буш пытались добиться большего участия стран НАТО в совместной обороне. Однако никому даже в голову не приходило отказываться от одного из самых успешных альянсов в истории.



Но Трамп считал, что североатлантический альянс – это просто клуб, в котором половина отказывается платить членские взносы. Поэтому Трамп неоднократно заявлял о бесполезности НАТО. А бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон вообще уверен, что Трамп собирался вывести США из альянса после перевыборов.



В апреле этого года Трамп подтвердил то, что все и так понимали: «Один из [европейских] лидеров сказал, значит ли это, что вы не защитите нас в случае — если мы не заплатим, вы не защитите нас от России — был Советский Союз, а теперь Россия. Я сказал: это именно то, что это значит».



Европа понимала, что они больше не могут рассчитывать на защиту США от российской угрозы. 4 года Путин не мог поверить своему счастью.

ГАЗОВЫЙ МИРАЖ



А как же Северный поток 2?



И правда, Трамп ввёл санкции, но и здесь всё оказалось не так просто. С одной стороны, Трамп методично портил отношения с Европой, конкретно с Германией и лично с Ангелой Меркель, в том числе введением санкций против ключевого американского союзника. С другой стороны, несмотря на санкции, СП-2 был почти построен к концу трамповского правления. Теперь задайте себе вопрос, что хуже для Путина, санкции на запасную газовую трубу или принципиальный раскол между Германией и США?



Байден сделал обратное. Он отменил американские санкции на СП-2 и наладил отношения с Германией. В феврале никто не мог поверить, что немцы откажутся от российской трубы. Однако в первые же дни новой российской агрессии Германия заморозила уже достроенный трубопровод. Дипломатия Байдена оказалась сильнее любых санкций. СП-2 не функционировал ни одной секунды.

МОЛОЧНЫЕ ПРИМЕСИ



В мае Конгресс принял самый крупный пакет помощи для Украины на 40 миллиардов:

$9 миллиардов для пополнения запасов Пентагона, из которых поставляется большинство военной помощи

$6 миллиардов прямой военной помощи Украине

$8,7 миллиардов экономической помощи Украине

$4 миллиарда на финансирование военных закупок Украины и пограничных стран НАТО

$3,9 миллиарда для поддержки Европы, в том числе разведки, войск, батареи Патриот и военной помощи союзникам

$600 миллионов для помощи с увеличением производства ракет

$500 миллионов на закупку важнейших боеприпасов для увеличения запасов Пентагона

$50 миллионов на разработку стратегии систем для потенциального экспорта в будущем

$954 миллиона для беженцев из Украины, прибывающих в США

350 миллионов для беженцев из Украины

$67 миллионов – расходы на изъятие, удержание и продажу конфискованного имущества (например, яхт российских олигархов), связанного с российским вторжением в Украину

$2 миллиона на техническую и нормативную поддержку украинского агентства по ядерной энергии

$310 миллионов на американское посольство в Киеве

$500 миллионов на другие программы в Украине



В законе не было никаких «примесей». Он или напрямую, или косвенно помогает Украине. Однако против проголосовали 57 трампистов в Палате представителей и 11 в Сенате. Ни один демократ не проголосовал против.



Сам Трамп несколько раз выступил против расходов на Украину. На его личном веб сайте до сих пор висит его демагогическое заявление, противопоставляющее сорокамиллиардный пакет помощи Украине дефициту детской молочной смеси:



«Демократы отправляют Украине еще 40 миллиардов долларов, пока американские родители изо всех сил пытаются хотя бы прокормить своих детей. Огромный дефицит детской [молочной] смеси, но об этом никто не говорит — это национальный позор. Немыслимо, чтобы в 2022 году американские семьи не могли получить детские смеси для своих детей. Семьи, чьи дети страдают серьезной аллергией и нуждаются в смеси «elemental», находятся в еще более отчаянном и тяжелом положении. Боль, которую переживают матери и отцы, которые буквально не могут обеспечить питанием своих новорожденных и младенцев, является вечным позором для Демократической партии. Америка прежде всего!»

После предстоящих выборов трампистов в Конгрессе станет ещё больше. Лидер республиканцев в Палате представителей и вероятно следующий Спикер Кевин МакКарти заявил 18 октября, что «люди будут сидеть в рецессии и не будут выписывать Украине карт-бланш». Спикер Палаты представителей может заблокировать голосование за законопроект, даже если большинство проголосовало бы «за».



Здесь нужно отметить, что этой проблемы пока не предвидится в Сенате. Республиканский лидер в верхней палате Митч МакКоннелл настроен ещё более агрессивно помогать Украине, чем даже Байден. Между МакКоннеллом и Трампом идёт тихая закулисная война за контроль над Сенатом.

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ



29 июля Трамп вернулся на радиошоу «Клей и Бак». На 6-й минуте разговор перешёл на Украину.



«Я могу сказать, что при мне Путин не вошёл бы в Украину. На самом деле даже, даже люди, которые выступают против Трампа [Трамп часто говорит о себе в третьем лице]… Я смотрел сонноглазого Чака Тодда [Chuck Todd, американский журналист и телеведущий на NBC] пару месяцев назад. Он сказал… Он брал интервью у госсекретаря и сказал, ну, почему этого не произошло, когда Трамп был здесь. В течение 4 лет этого не происходило. Никто даже не думал, что это может произойти, да? Никто даже не подумал, что это могло… Я думаю, когда он увидел, что произошло в Афганистане, он сказал, что «это мой шанс». Этого никогда бы не произошло».



Трамп перескочил на Китай и поездку Пелоси в Тайвань. Один из ведущих спросил про обмен двух американцев на российского торговца оружием, который сидит в американской тюрьме. Трамп начал критиковать американскую баскетболистку, которую сейчас судят в России.



Ведущий спросил, что Трамп думает о фотосессии Зеленского и его жены для журнала Vogue. Трамп сказал, что не видел фотографии, но «это не самое лучшее». Трамп продолжил украинскую тему:



«Послушайте, это должно было… Этого никогда бы не произошло. Знаете, нам даже не пришлось бы о чем-то договариваться. Кто-то сказал: ну, что бы ты [сделал]… Я сказал, что нам не пришлось бы ничего делать. При мне он бы этого не сделал. Он бы этого не сделал. Как минимум, они должны были заключить сделку. Они могли отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-то с НАТО, «окей, мы не собираемся вступать в НАТО». И у вас была бы страна, потому что я считаю, что Путин хотел заключить сделку. А сейчас я не думаю, что он хочет заключить сделку. Я думаю, что гораздо сложнее заключить сделку. Он взрывает всю страну, то есть он захватит всю страну, и очень-очень печально наблюдать за тем, что произошло с Украиной. Очень-очень печально».



Трамп вернулся к фотосессии: «Я думаю, если они сфотографировались на обложку… Это правда? Я не видел эти съемки для обложки».



Ведущий отвечает: «Да, обширно, видео и всё, фото. Это действительно… Многие говорили, что в разгар войны это кажется странным ходом…».



«Звучит не очень, нет. Они должны заключить сделку, они должны заключить сделку, прежде чем всё будет… У вас сотни тысяч людей, которые сейчас мертвы и покалечены. Так много…»

Ведущий перебивает Трампа: «Вы знаете Путина. Когда, Вы думаете, он остановится? Когда он получит всю страну? Когда он захватит половину Украины? Что, Вы думаете, он хочет…»

«Ну, я думаю, что он предпочел бы всю страну, я имею в виду теперь, когда он начал. Я не думаю, что он когда-либо собирался начинать. Я думаю, это были отличные переговоры. Он пошел, он поставил войска на карту. И я думаю, что это были отличные переговоры. Я сказал, ну, он хороший переговорщик. Я никогда не думал, что он собирается войти. И он бы никогда… Он знал, что на него нападут, и понимал это. И я сказал ему это. И этого бы никогда не случилось. И увидеть, что происходит сейчас… А у вас сотни тысяч людей, у вас могут быть миллионы людей, но у вас сотни… Когда у вас взрываются такие дома, это большие многоквартирные дома – я знаю много о многоквартирных домах – это большие здания. Многие не ушли. И когда вы посмотрите на эти полностью сгоревшие здания, все эти люди мертвы. Вы потеряли много людей. Это сделка, которая могла бы произойти – никогда не должно было случиться, – но если должно было произойти, ее можно было бы урегулировать. И он перебросил 200 000 солдат к границе для переговоров и не смог заключить сделку. И теперь я не уверен, что вы сможете легко заключить сделку, вы понимаете это».

Это не проблема перевода. Трамп действительно так разговаривает.

Что бы он сделал по-другому? Оказалось, что они [Украина] «могли» просто отказаться от НАТО и от Крыма.

Для контраста напомню, что сделал Байден.



1) Рассекретил разведданные о готовящемся нападении. Это был беспрецедентный шаг с целью подготовить и объединить союзников против России.

2) Обнародовал дезинформационные диверсии Москвы до того, как кремлёвские пропагандисты успевали их внедрять, и практически обезвредил Путина в информационной войне.

3) Значительно увеличил поставки помощи Украине до 24 февраля и астрономически увеличил их после.



Путин рассчитывал на раскол в НАТО и в ЕС и на минимальные американские санкции. Вместо этого он столкнулся с единым фронтом, беспрецедентными санкциями и неожиданно мощными ВСУ.



В 2019 году Трамп поставил Зеленского в безвыигрышное положение. В 2021 в безвыигрышном положении оказался Путин. Атака на Украину гарантировала катастрофические последствия для России. Отказ от Украины означал, что «великий кремлёвский стратег» поджал хвост. Байден обыграл Путина, как школьника. И действительно, при Трампе такого (б) не было.

НЕСООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ



Каждый раз пишу и думаю: наконец-то беспощадные факты смогут кого-то переубедить. Но боюсь, что трамписты в очередной раз докажут, что парадокс может наступить в любом и каждом отдельно взятом мозгу.



Всем остальным спасибо, что дочитали до конца.

Дмитрий Абрамсон