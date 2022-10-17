Илон Маск решил продолжать оплачивать Starlink в Украине

Предприниматель Илон Маск написал в Твиттере, что компания SpaceX продолжит финансировать спутниковый интернет-сервис Starlink в Украине, несморя на то, что днями ранее заявлял, что на это нет средств:

“Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины”.

Между тем, посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью американскому телеканалу CBS заявила, что спутниковый интернет Starlink стал “определяющим” для коммуникации, в частности, на поле боя в российской войне в Украине.

“Я не соглашаюсь с Илоном Маском относительно некоторых его взглядов по Крыму, и мы были бы рады обсудить это с ним. Но что касается компании, мы начали сотрудничество со Starlink, замечательное сотрудничество. К этому этапу войны. Мы очень быстро получили Starlinks в Украине, в некоторых областях для гуманитарной поддержки – это единственная связь, которая у нас есть. И очень важно продолжать ее иметь”, – сказала Маркарова.

Она добавила: “Мы гордимся тем, что являемся одной из стран в мире, где Starlink развивается быстрее всего, но кто заплатит за это? Я уверена, что мы найдем решение”.