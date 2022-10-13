Украинцы Нью-Йорка пытаются запретить российским и белорусским бегунам участвовать в марафоне

Нью-Йоркский марафон не запретит российским и белорусским бегунам участвовать в забеге.

В прошлом месяце Украинский беговой клуб Нью-Йорка подал петицию с требованием запретить участие в забеге российским и белорусским спортсменам, в которой утверждалось, что организатор марафона New York Road Runners “косвенно нормализует” российское вторжение в Украину и убийства мирных жителей, если допустит к забегу представителей России и Беларуси.

Однако Нью-Йоркский марафон принял решение допустить бегунов из обеих стран, заявив, что “в отношении отдельных бегунов на основании их национальности или страны рождения не будет дискриминации”.

Одновременно Нью-Йоркский марафон сообщил, что не приглашал к участию российских или белорусских “элитных спортсменов” и не сотрудничал с какими-либо российскими или белорусскими “компаниями или партнерами”.