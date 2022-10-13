В Конгрессе США делают “все возможное, чтобы внести РФ в список государств-спонсоров терроризма”

Вслед за историческим решением Совета Европы, принявшего резолюцию, признающую Россию террористическим режимом, об аналогичном подходе задумались и на Капитолийском холме в Вашингтоне.

В частности, американские законодатели, входящие в Украинский кокус Конгресса США, “будут делать все возможное, чтобы внести Россию в список государств-спонсоров терроризма”, сообщил конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик в эфире VOA.

По словам советника Конгресса США Пола Массаро, в Конгресс внесены законопроекты, объявляющие признание Российской Федерации государством-спонсором терроризма, а также o признании актов геноцида со стороны российский войск.

“По указанию президента Владимира Путина правительство Российской Федерации поощряло и продолжает поощрять акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств, – говорится в тексте документа, попавшего на рассмотрение в Конгресс США. – С 2014 года правительство Российской Федерации поддерживало сепаратистов, совершающих акты насилия против украинских мирных жителей в Донбассе, а также удерживало граждан Соединенных Штатов в качестве заложников”.

Напомним, что в апреле этого года Украина призвала Байдена объявить Россию «государством-спонсором терроризма».

На сегодня лишь несколько государств по версии американского правительства являются странами-спонсорами терроризма, это – Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран и Сирия.

В билле американского Конгресса также упоминается участие война российских военных сил в Чечне и Сирии, а также ведение так называемых прокси-войн с участием бойцов ЧВК “Вагнер”.

В случае, если РФ будет признана страной-спонсором терроризма, это позволит вводить против нее еще более жесткие санкции, а также против действий российских представителей можно будет подавать иски в судах США за нанесенный ущерб в Украине.