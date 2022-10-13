“Если Путин применит против Украины ядерное оружие, российские войска будут уничтожены ответным ударом Запада”

Об этом в ходе заседания ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) заявил глава Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает DW.

“Путин говорит, что он не блефует. Что ж, он не может позволить себе блеф, и нужно четко заявить, что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и его государства-члены, а также США и НАТО тоже не блефуют. Любая ядерная атака против Украины повлечет военный ответ – не ядерный, но настолько мощный, что российская армия будет уничтожена”, – сказал европейский политик.

Напомним, что резолюция ПАСЕ рекордным количеством голосов назвало Россию террористическим режимом. Текст резолюции, порицающий очередное нападение на Украину поддержало большинство участников, среди голосовавших против такие страны как Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия.

Сегодняшняя встреча в ПАСЕ также решался вопрос нужно ли Украине дать системы ПВО для защиты гражданского населения. По словам украинских политиков принятая резолюция положительно отвечает на этот вопрос.