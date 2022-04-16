WP: Зеленский попросил Байдена объявить Россию «государством-спонсором терроризма»

Госдепартамент США ранее внес в список стран, спонсирующих терроризм, КНДР, Сирию, Иран и Кубу, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский недавно обратился к президенту США Джо Байдену с призывом официально признать Россию «государством-спонсором терроризма». Газета Washington Post сообщила об этом в пятницу со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора лидеров США и Украины.

Байден во время разговора не пообещал своему собеседнику предпринять какие-либо конкретные действия в этом отношении, сообщила газета.

В список государств-спонсоров терроризма вносятся страны, которые «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма», говорится в информационном бюллетене Госдепартамента. В настоящее время в список входят четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.

Владимир Зеленский в четверг сказал украинцам, что они должны гордиться тем, что страна сопротивляется российской агрессии уже в течение 50 дней, в то время как Россия первоначально «дала нам максимум пять» дней на сопротивление.

В своем вечернем видеообращении Зеленский назвал это «достижением миллионов украинцев; всех, кто 24 февраля принял самое важное решение в своей жизни – сражаться».

Украинский лидер также перечислил множество способов, с помощью которых украинцы давали отпор российским агрессорам, упомянув затопление российского крейсера «Москва», который, по данным Министерства обороны Украины, был подбит ракетами украинских сил.

«Украину защищают наши люди, весь наш народ… Те, кто показал, что российские корабли могут пойти… разве что ко дну», – не без сарказма отметил Владимир Зеленский.