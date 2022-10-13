Британский бизнесмен арестован за уклонение от санкций в пользу российского олигарха Олега Дерипаски

Управляющий недвижимостью Дерипаски арестован в Великобритании за финансирование недвижимости в США в интересах Дерипаски и за попытку вывоза произведений искусства Дерипаски из США путем обмана, сообщает пресс-служба Федерального суда США.

Прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка объявил о раскрытии обвинительного заключения против Грэхэма Бонэма-Картера, гражданин Соединенного Королевства, в заговоре с целью нарушения санкций Соединенных Штатов, наложенных на российского олигарха Олега Владимировича Дерипаску. Фигурант также обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств в связи с финансированием американской собственности, купленной Дерипаской, и усилиями по вывозу произведений искусства Дерипаски в США обманным путем. Бонэм-Картер был арестован во вторник, 11 октября 2022 г. в Соединенном Королевстве. Сообщается, что правительство Соединенных Штатов будет добиваться его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, Грэм Бонэм-Картер оказывал услуги по управлению имуществом российского олигарха Олега Дерипаски, а также оказывал другие услуги для своего работодателя, находящемуся под санкциями. Бонэм-Картер скрыл источник финансирования щедрых активов Дерипаски в США в нарушение международных санкций. Санкции OFAC (Office of Foreign Assets Control) не позволяют сторонникам жестокого и несправедливого военного режима России использовать доллары США в любых финансовых операциях, и мы благодарим наших международных партнеров за их постоянное сотрудничество в обеспечении соблюдения этой критически важной программы санкций».

Ранее Дерипаске были предъявлены обвинения в нарушении санкций США. Представители Департамента юстиции США объявили об аресте гражданки США, которая подозревается в содействии незаконным поездкам подруги Дерипаски в США с целью родов и, которая помогала российскому олигарху в сделках с недвижимостью.