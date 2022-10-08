В Москве у посольства США прошел митинг с требованием отставки Джо Байдена. Об этом сообщают российские государственные СМИ.

Со слов очевидцев, митинг проходит с участием активистов Национально-освободительного движения на на площади ДНР, перед зданием посольства США.

Участники протестного мероприятия скандировали антиамериканские лозунги и требовали отставки американского президента, а также выведения войска НАТО из постсоветского региона. По словам активистов действия США провоцируют начало ядерной войны.

На плакате одного из митингующих написано: “Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США”.

Стоит отметить, что после вчерашнего взрыва на Крымском мосту, по информации разведки Украины в Москве начались массовые аресты военных.