В Калифорнии самые плохие дороги в США

Если верить новому анализу, этим утром многим калифорнийцам пришлось ехать на работу по ухабистой дороге.

MoneyGeek провел анализ дорог в США, используя данные Федерального управления автомобильных дорог о «шероховатости» дорог (показатель шероховатости ниже 95 означает, что дороги находятся в хорошем состоянии, между 95 и 170 — в приемлемом, а все, что больше 170 — в плохом), для анализа рассматривались городские и пригородные шоссе.

Согласно анализу, 44% проанализированных дорог Калифорнии находятся в плохом состоянии, что является самым высоким показателем среди всех штатов. Только 22% дорог штата были в хорошем состоянии. А показатель индекса шероховатости в Калифорнии равен 160, иными словами – дорожные условия штата в среднем находятся на грани приемлемого, говорится в отчете MoneyGeek.

“Лидерство”с Калифорнией разделяет Род-Айленд. А самые лучшие дороги, согласно отчету MoneyGeek, в Нью-Гэмпшире и Алабаме.

Также анализ пришел к следующим выводам:

Примерно 1 из 10 дорог в США находится в плохом состоянии, но городские дороги еще хуже: 1 из 5 находится в плохом состоянии.

Штаты обычно тратят пропорционально тому, насколько загружены их дороги, что отражает как необходимость решения проблемы износа, так и то, как дороги финансируются — как правило, за счет налогов на топливо. Однако то, сколько каждый штат тратит на дороги, никак не связано с качеством дорог после поправки на пробег транспортных средств.