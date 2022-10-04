Байден – Зеленскому: “Грядет дополнительная военная помощь”

Президент Джозеф Байден, совместно с вице-президентом Камалой Харрис, сегодня пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Президент США в очередной раз подтвердил, что “никогда не признают предполагаемую аннексию Россией территории Украины”.

Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”, поскольку украинцы защищаются от непримиримой российской агрессии. Как сообщает Белый дом, сегодняшнее объявление о новом пакете помощи в области безопасности последует на сумму в 625 миллионов долларов. Данная военная программа включит в себя дополнительное вооружение и оборудование, включая знаменитые HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.

Президент Байден также подтвердил постоянную готовность Соединенных Штатов “возложить серьезные санкции на любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают поддержку предполагаемой аннексии России”. Он приветствовал успех соглашения, позволившего безопасно экспортировать украинское зерно на мировые рынки, и необходимость обеспечения продолжения этого процесса. Кроме того, президент Байден отметил продолжающиеся усилия Соединенных Штатов по сплочению мира вокруг усилий Украины и “по защите свободы и демократии, как это закреплено в Уставе Организации Объединенных Наций”, говорится в пресс-релизе Белого дома.