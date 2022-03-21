26 февраля вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров попросил Илона Маска в Twitter отправить терминалы Starlink в Украину. Маск выполнил просьбу, написав в Твиттере через день, что услуга Starlink была активирована в Украине. Согласно твитам Федорова, Украина получила как минимум четыре партии терминалов Starlink с 1 марта.

И теперь, как сообщают разные издания в США и Европе, украинские подразделение специальной воздушной разведки «Аэророзвидка» использует беспилотники, оснащенные тепловизионными камерами, чтобы ночью видеть российскую военную технику – танки, грузовики. Дроны модифицированы для сброса противотанковых гранат.

Дрон с тепловизионной камерой должен подключиться через Starlink к артиллеристу и создать цель. При этом Starlink гарантирует, что команды дронов могут работать, даже если есть проблемы с интернетом или перебои с электричеством. Также, согласно Федорову, Украина получила интернет-антенны от европейских союзников и качество связи отличное.

Михаил Федоров сказал The Washington Post, что несмотря на то, что безопасность вызывает беспокойство, российские хакеры еще не взломали технологию.