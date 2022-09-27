Патриарх Кирилл: россиянам, погибшим на войне будут прощены грехи

Российским солдатам, погибшим при исполнении служебных обязанностей в Украине, прощены все их грехи, заявил в проповеди патриарх Русской православной церкви Московского патриархата. В своем обращении к пастве накануне православного праздника Рождества Пресвятой Богородицы, патриарх сравнивает смерть российских солдат с жертвой Иисуса Христа.

“Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил”, сказал патриарх.

Это заявление патриарх всея Руси сделал в минувшее воскресенье, тем самым подтвердив свою безоговорочную поддержку войны России против Украины.

“Война, которая сейчас идет на просторах Руси, — это междоусобная брань. И потому так важно, чтобы в результате этой брани не возникла волна ожесточения и отчуждения; чтобы братские народы не разделила непроходимая стена ненависти… Дай Бог, чтобы нынешние военные действия не разрушили единое духовное пространство Святой Руси и тем более не ожесточили народы наши. Чтобы милостью Божией были исцелены все раны”, – продолжает патриарх Кирилл.

По словам Кирилла церковь, которая “несет свое пастырское служение среди народов России, Украины, Белоруссии и многих других на просторах исторической Руси, сегодня особенно страждет и особенно молится за скорейшее прекращение междоусобной брани”.

“Верим, что все святые, в земле Российской просиявшие, — в данном случае, употребляя уже принятое выражение «в земле Российской», имеем в виду Русь, всю Русскую землю, Русь Святую, — сегодня вместе с нами возносят молитвы ко Господу о том, чтобы водворился мир на земле, чтобы наступило примирение братских народов и, что самое главное, восторжествовала справедливость, потому что без справедливости не может быть прочного мира”, – заключает глава РПЦ МП.