Город Цитрус-Хайтс предлагает программу грантов на развитие сообщества

13 октября 2022 года в 18:00 городской совет города Цитрус-Хайтс проведет общественные слушания для рассмотрения следующих вопросов, связанных с Программой грантов на развитие сообщества (Community Development Block Grant, CDBG):

1. Проект Плана действий Программы грантов на развитие сообщества (CDBG) на 2023 год и распределение финансирования.

Цель публичных слушаний — услышать комментарии общественности по проекту Плана действий Программы грантов на развитие сообщества (CDBG) на 2023 год и распределению финансирования, а также продолжить принятие окончательных решений городским советом Citrus Heights на заседании городского совета 27 октября.

В предлагаемом плане действий CDBG на 2023 год изложено предполагаемое городскими властями использование средств Программы грантов на развитие сообщества (CDBG) на программный год 2023 (январь — декабрь 2023 года). В целях планирования городские власти ожидают, что плану будет выделено $600 000. Средства за предыдущий год в размере $270 960 и доходы от программы также будут доступны для проведения соответствующих мероприятий.

В Плане действий на 2023 год предполагаемая сумма вознаграждения на 2023 год, неизрасходованные остатки вознаграждения за предыдущий год и ожидаемый доход от программы будут распределены на отвечающие требованиям виды деятельности в сфере общественных услуг, на деятельность в сфере общественных объектов и инфраструктуры (капитальные улучшения), а также на деятельность по планированию и администрированию.

Публикация этого уведомления является одним из мероприятий города по выполнению требований участия граждан. Федеральные правила программы CDBG требуют, чтобы юрисдикции, которым были предоставлены средства CDBG, предоставляли общественности разумный доступ к документам программы CDBG и предоставляли возможность комментировать планируемое использование средств.

На собрании можно присутствовать посредством телефонной связи или онлайн.

Прямую веб-трансляцию городского совета можно посмотреть по ссылке.

Если вы хотите выступить перед Советом во время собрания, пожалуйста, либо заполните Лист идентификации спикера и передайте его городскому секретарю, если вы участвуете через веб-трансляцию, вы можете использовать функцию поднятия руки Zoom (или *9, если вы присоединяетесь к вебинару по телефону). Спикеры будут ограничены 3 минутами каждый. Кроме того, вы можете отправить свой комментарий по электронной почте на адрес cityclerk@citrusheights.net или заполнив онлайн-карту спикера по адресу. Объем одного письменного публичного комментария не должен превышать 250 слов. Публичные комментарии должны быть представлены городскому секретарю до 16:00 до начала заседания горсовета. Каждый комментарий будет прочитан вслух городским служащим.

Проект Плана действий на 2023 год будет доступен для публичного ознакомления с 28 сентября 2022 года по следующим адресам:

• Citrus Heights, мэрия, 6360 Fountain Square Drive.

• Sylvan Oaks Library, 6700 Auburn Boulevard.

• Веб-страница Citrus Heights

Период общественного рассмотрения и комментариев начнется 28 сентября и закончится 28 октября 2022 года в 17:00. Помимо выступления на общественных слушаниях, комментарии можно направить по почте Николь Пива, координатору программы жилищного строительства и социальных служб, 6360 Fountain Square Drive, Citrus Heights, CA 95621 или по телефону/электронной почте: 916-727-4752 или по адресу npiva@citrusheights.net

В соответствии с Законом об американцах-инвалидах (Americans with Disabilities Act), если вам нужен документ в другом формате или вам нужна специальная помощь для участия в этой встрече, свяжитесь с координатором Americans with Disabilities Act по телефону 916-725-2448. Уведомление за 48 часов до встречи позволит городским властям принять разумные меры для обеспечения доступности этого собрания. Пользователи TTY/TDD, у которых есть вопросы или комментарии, могут позвонить в Калифорнийскую службу ретрансляции, набрав 7-1-1. Людям с ограниченным знанием английского языка будут предоставлены переводчики, если запросы будут поданы не менее чем за пять рабочих дней до слушания.