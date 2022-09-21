В США фиксируется рекордный всплеск мошенничества с криптовалютой

Данные Федеральной Торговой Комисси показывают огромный всплеск мошенничества с криптовалютой – с 2021 года потеряно более 1 миллиарда долларов.

С начала 2021 года по июнь 2022 года люди сообщали о потере более 1,3 миллиарда долларов в криптовалюте из-за мошенничества. Почти половина говорит, что мошенничество началось с рекламы, поста или сообщения в социальных сетях. Наибольшая доля убытков, около 785 миллионов долларов, связана с фиктивными инвестиционными возможностями.

Криптовалюта была способом оплаты, используемым примерно для каждого четвертого доллара, потерянного в результате мошенничества в этот период. Эксперты Федеральной Торговой Комисси (FTC) объяснили на еженедельном брифинге EMS, как работают криптовалютные аферы, почему они так быстро растут и каковы последние «трендовые» аферы. Эксперты также рассказали о том, какие группы населения подвергаются наибольшему риску, как обнаружить и избежать мошенничества с криптовалютой и как сообщить о нем:

– Росарио Мендес, старший член FTC

– Элизабет Квок, помощник директора по судебным технологиям и анализу, Бюро защиты прав потребителей, FTC

– Кристина Миранда, специалист по обучению потребителей, отдел потребительского и бизнес-образования, Бюро защиты прав потребителей, FTC

– Джеффри Вокс, учитель из Мемфиса, поделился личной историей

Обещание огромных доходов — это то, что первоначально привлекло Джеффри Вокса воспользоваться возможностью инвестирования в криптовалюту, которую ему предложил друг из Facebook. Вскоре Вокс обнаружил, что он был втянут в схему, которая, как показывают данные FTC, является частью миллиардной индустрии в Соединенных Штатах.

Вокс создал учетную запись на веб-сайте, который, по его словам, “выглядел законным”. Затем он перевел $500 своему другу, который должен был купить криптовалюту — форму нерегулируемых цифровых денег, где транзакции проверяются с помощью цифровых регистров. Его инвестиции быстро выросли до $8000, хотя, чтобы получить доступ к этому обретенному богатству, Вокс должен заплатить дополнительный сбор в размере $500. Именно тогда, по его словам, начали появляться красные флажки. “Я вернулся на сайт своего друга и увидел, что все это обман,” — вспоминал он.

Эксперты FTC подчеркивают, что большинство мошенничеств с криптовалютой начинается с незапрошенного сообщения, будь то текст, электронная почта или социальные сети.

“Социальные сети и криптовалюта — это очень взрывоопасная комбинация,” — сказала Кристина Миранда, специалист по обучению потребителей в Бюро защиты прав потребителей FTC. “Просто знайте, что многие из этих мошенников начинают с советов или секретов на онлайн-форумах. Не будет много подробностей о том, во что вы инвестируете, потому что мошенники всегда пытаются заставить вас вкладываться эмоционально.”

По данным Consumer Sentinel Network FTC, онлайн-ресурса для отслеживания мошенничества, с января 2021 года по июнь 2022 года мошенничество с криптовалютой обошлось потребителям более чем в 1,3 миллиарда долларов. Почти половина пострадавших говорят, что мошенничество началось с рекламы, поста или сообщения в социальных сетях.

Наибольшая доля убытков, около 785 миллионов долларов, была связана с фиктивными инвестиционными возможностями, на аферах с романтическими отношениями потребители потеряли 220 миллионов долларов, на связях с бизнес-самозванцами – 121 миллиона долларов и связях с самозванцами из правительства – в размере 56 миллионов долларов.

Кристин Миранда объяснила, что мошенничество с романтическими отношениями или мошенничество с онлайн-знакомствами включает в себя очарование предполагаемой цели, прежде чем предлагать помощь с инвестированием в криптовалюту. Именно тогда обычно приходит запрос на деньги.

В случае мошеннических бизнес-афер жертвы часто получают неожиданные тексты или предупреждения системы безопасности, которые появляются на их экранах, утверждая, что они принадлежат известным компаниям, таким как Amazon или Microsoft.

“Если вы нажмете на любую ссылку, вы будете подключены к мошеннику, который расскажет вам о мошенничестве с вашим (криптовалютным) счетом и о том, что ваши деньги находятся в опасности,” — сказала Миранда.

Другие мошенники пытаются выдать себя за государственные учреждения, предупреждая потенциальных жертв, что их счета или льготы будут заморожены в рамках какого-то расследования.

Молодежь в возрасте 18-35 лет и различные меньшинства относятся к группам, которые сообщили о самых больших потерях. Эти группы, как объяснила Криитнс Миранда, обычно существуют “вне традиционной финансовой экосистемы, они, как правило, не имеют доступа к банковским услугам и наиболее открыты для использования этих новых платежных технологий.”

Нерегулируемый характер криптовалюты, которая существует вне традиционных финансовых систем, сделал ее более привлекательной для мелких инвесторов и открыл двери для растущей мошеннической индустрии.

По словам Элизабет Квок, помощника директора по судебным технологиям и анализу Бюро защиты прав потребителей FTC, поскольку транзакции происходят в цифровом виде без участия посредников, вернуть деньги жертвам непросто.

Квок добавила, что, поскольку криптовалюта не поддерживается никаким правительством, на рынке наблюдается значительная волатильность.

“Никто не упускает из виду систему… Если на какой-то конкретной бирже происходит набег, ни одна организация не собирается вмешиваться и следить за тем, чтобы потребители могли вернуть свои деньги.”

С 2021 года биткойн — крупнейшая криптовалюта по оценке — упал с максимума в $60 000 за монету до $22 000. Весь крипторынок упал с оценки более чем в 3 триллиона долларов до чуть более 1 триллиона долларов сегодня.

Квок отметила, что администрация Байдена работает над введением определенного регулирования рынка криптовалют. “Они стремятся к более скоординированной нормативно-правовой среде,” — сказала она, указывая на указ президента от марта, который предписывает федеральным агентствам внедрять политику и правила в отношении активов, включая криптовалюты.

В настоящее время IRS облагает криптоактивы налогом как физическое имущество, такое как автомобиль, и, если они используются в качестве инвестиций, в дело вмешивается Комиссия по ценным бумагам и биржам, сказала Квок.

“Образование действительно является первой линией защиты, когда речь идет о том, чтобы избежать проблем на рынке,” — сказала Росарио Мендес, старший юрист отдела потребительского и бизнес-образования FTC. В рамках этих усилий Мендес призвала людей сообщать о мошенничестве в своих сообществах.

“Это действительно важно, — сказала она, — поэтому мы можем что-то с этим сделать и предупредить других об этих проблемах. Есть реальные люди, которые пострадали от этого», — заключил Мендес.

Куда сообщать о мошенничестве

Жертвы могут сообщать о мошенничестве непосредственно в FTC через ее веб-сайт, а также через веб-сайт регулирующего органа Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Дополнительные ресурсы доступны здесь.

Если вы или кто-то из ваших знакомых стал жертвой мошенничества с криптовалютой, вам также следует сообщить об этом на соответствующую биржу криптовалюты. Федеральная торговая комиссия также рекомендует направлять жалобы генеральному прокурору штата.