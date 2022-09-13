С 2014 г. Москва потратила свыше $300 млн на укрепление своего влияния в мире

По данным разведсообщества, речь идет о тайном финансировании официальных лиц, политиков и политических партий более чем в двух десятках стран, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Анализ, проведенный разведсообществом США, показал, что с 2014 года Россия перевела более 300 миллионов долларов иностранным политическим партиям, официальным лицам и политикам более чем в двух десятках стран в целях усиления своего влияния в мире.



Об этом сообщил во вторник высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена, пожелавший остаться неназванным.



Правительство рассекретило часть информации из доклада разведслужб и поделилось информацией о тайном политическом финансировании Россией иностранных субъектов, сообщил журналистам представитель администрации в ходе телефонного брифинга.



«Как следует из оценки разведсообщества, президент Путин занимается тайным политическим финансированием по всему миру, – заявил представитель администрации. – В последние годы Россия тайно финансировала местные партии и политиков в более чем двух десятках стран, пытаясь манипулировать демократиями изнутри. Мы считаем, что это лишь верхушка айсберга. И мы взаимодействуем с союзниками и партнерами, чтобы собрать больше информации об этой угрозе…. Мы делимся этими мерами реагирования более чем со 100 странами».



«Что поражает в этом исследовании, так это то, что мы видим повсеместный характер российского тайного политического финансирования во всем мире…… Мы ставим эти иностранные партии и кандидатов в известность о том, что если они тайно принимают российские деньги, мы можем и будем разоблачать это», – сказал сотрудник администрации.