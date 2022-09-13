В Сан-Франциско продается парковочное место за $90 000 

В Районе залива Сан-Франциско (да и по всей Калифорнии) дорогое не только жилье, но и парковочные места.

На днях появилось объявление о продаже парковочного места по адресу 88 Townsend Street и стоимостью 90 000 долларов.

В объявлении указано, что “это ТОЛЬКО ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО. В настоящее время он сдается в аренду за $300 в месяц. Это НЕ квартира, а одно парковочное место возле вестибюля. Может использоваться нерезидентом и расположен в 1 квартале от стадиона Oracle” и в одном квартале от Эмбаркадеро, поэтому оно может быть неплохой инвестицией.

Если вы решите его купить, то за указанную стоимость, то в месяц придется платить $535 + $ 3 на коммунальные расходы, говорится в листинге.