Бритни Спирс больше не верит в Бога

Известная поп-певица Бритни Спирс сказала, что больше не верит в Бога из-за отношения ее семьи к ней.

Популярная поп-певица рассказала в аудио-сообщении о том, что потеряла веру, в понедельник на прошлой неделе в Instagram.

“Бог не допустил бы, чтобы это случилось со мной, если бы Бог существовал,” — сказала она. “Я больше не верю в Бога из-за того, как мои дети и моя семья обращались со мной. Больше не во что верить. Я атеист.” Позже этот пост певица удалила.

За последний год Спирс сделала несколько уже удаленных постов в Instagram о своей семье, критикуя то, как они обращались с ней в те годы, когда она находилась под опекой.

Голосовое сообщение о потере веры было адресовано преимущественно сыну Джейдену Джеймсу, который в интервью Daily Mail рассказал об отношениях с матерью.

Двое детей-подростков Бритни Спирс – Джейден Джеймс, 16 лет, и Шон Престон, 17 лет, находятся под основной опекой их отца Кевина Федерлайна, оба сына отказались присутствовать на свадьбе матери с Сэмом Асгари в июне. Джейден сказал, что он и его брат больше не проводят время с мамой, но надеются воссоединиться, когда она «психически поправится».

В интервью Daily Mail Джейден Джеймс также защищал своего деда Джейми Спирса и объяснял его опекунство над матерью.

Как известно, Бритни Спирс враждует со своей семьей, включая своего отца Джейми, младшую сестру Джейми Линн и старшего брата Брайана, с тех пор, как закончилось опекунство.