Бывший мормонский епископ арестован за сексуальное насилие над малолетними детьми

В результате расследования сексуального насилия с участием нескольких жертв в течение нескольких десятилетий было арестован бывший епископ Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 77-летний Карл Джонсон.

Сейчас дон находится в тюрьме округа Дэвис, штат Юта, без права внесения залога. Ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии над ребенком при отягчающих обстоятельствах.

Во всех случаях жертвам было велено никому не рассказывать о том, что с ними произошло.

По словам детективов, Карл Джонсон жестоко обращался с детьми в возрасте 2 лет и занимал множество высоких должностей в церкви, в том числе в качестве епископа. Кроме этого, в 90-х годах Джонсон был мэром Уэст-Баунтифул-Сити, штат Юта.

Как сообщает издание The National Desk, по оценкам офиса шерифа округа Дэвис, по меньшей мере шесть человек стали жертвами бывшего епископа; еще несколько дел в настоящее время расследуются.

“Джонсон продемонстрировал долгую историю сексуального насилия над детьми, некоторым из которых было всего 2 года. Джонсон признал, что у него есть проблема с контролем своих сексуальных побуждений, и он боролся с этой проблемой большую часть своей жизни,” — написал детектив в письме под присягой.

Офис шерифа округа Дэвис попросил любых других жертв связаться со своими детективами по телефону 801-451-4100.