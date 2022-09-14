На севере Калифорнии произошел ряд землетрясений магнитудой до 4.4

Землетрясение магнитудой 4.4 балла зафиксировано во вторник вечером в районе города Санта Роза (северная часть района Залива Сан-Франциско). Жители залива Сан-Франциско жаловались на ощутимые подземные толчки.

По информации Геологической службы США, землетрясение произошло во вторник, в районе Долины Напа в 639 вечера. Эпицентр землетрясения зарегистрирован в районе города Санта Роза.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Жители залива Сан-Франциско жаловались на ощутимые подземные толчки. В некоторых домах появились трещины, а в местных магазинах с полок валились продукты.

В ночь на среду были зафиксированы афтершоки силой до 3,9 балла.