Украинские военные рапортуют о взятии Изюма

Власти в Харьковской области 10 сентября подтвердили информацию о взятии украинскими военными города Купянска – третьего по величине города Харьковской области и важного транспортного узла на востоке Украины. Об этом, в частности, одной из первых сообщила советница главы региональной администрации Наталья Попова. Она сопроводила сведения фотографией украинских военных в центре города, который называют стратегически важным для снабжения российской группировки войск на Донбассе. Позже эту информацию подтвердили в СБУ.

Известно, что украинские войска форсировали реку Северский Донец неподалеку от Лимана. Относительно происходящего в самом Лимане украинские и российские источники расходятся в оценках. Кто-то утверждает, что город был оставлен – по крайней мере частично. Другие пророссийские телеграм-каналы сообщают, что из Лимана вывели подразделения МЧС, МВД и Росгвардии.

Пророссийские телеграм-каналы также сообщают, что войска РФ оставили Изюм Харьковской области. По оценке российского военкора Александра Коца из “Комсомольской правды”, дела в Изюме “неважные” для российской армии. Евгений Поддубный с ВГТРК написал, что “окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой”, а решение о выходе с военной точки зрения абсолютно верное в “сложившихся хреновых обстоятельствах”. Первый замминистра информации “ДНР” Даниил Безсонов написал, что “да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления”. “Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования”, – написал он.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов объявил о поднятии государственного флага Украины над деоккупированной Балаклеей.

В сводке Генштаба Украины утром 10 сентября сообщается, что в Херсонскую область для усиления российской группировки войск прибыли до 1300 бойцов военизированных формирований, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Министерство обороны России 10 сентября впервые после начала украинского наступления в Харьковской области, в результате которого был прорван фронт и освобождены десятки населенных пунктов, впервые подтвердило отступление российских войск, назвав это “операцией по свертыванию и переброске”.

В сообщении ведомства говорится, что “в течение трех суток проведена операция по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск” на территорию так называемой “ДНР” (в Донецкую область). Причиной такого маневра, названного в сообщении перегруппировкой войск, названа необходимость “достижения целей специальной военной операции”, для чего нужно “наращивание усилий на Донецком направлении”.

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