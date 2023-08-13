В херсонской области в результате авиаудара убито 7 человек, среди них – пастор

В Херсоне сегодня объявлен траур по погибшим жителях области в результате российских бомбардировок, унесших жизни семерых человек, включая пастора местной церкви.

«Сегодня Херсонщина вздрогнула от страшных известий. Херсон, Огромное, Золотая Балка, Станислав, Камышаны, Широкая Балка…, – написал в Телеграме глава местной администрации Прокудин Александр. – В Станиславе из-за вражеского удара погиб пастор христианской церкви Тачишвили Николай Николаевич и его односельчанин. Верующие вспоминают о нем, как о добром и светлом человеке».

Как сообщил официальный источник, среди погибших оказалась новорожденная девочка и ее 12-летний брат. Они погибли совместно со своими родителями.

«Сегодня их вместе с папой и мамой убила Россия. Также в Широкой Балке террористы оборвали жизнь 67-летнего местного жителя. Мои искренние соболезнования родным, вечная память невинно убитым!» – написал Проскудин.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на официальные лица, «по состоянию на 17:00 в результате военной агрессии России в Херсонской области сегодня пострадало 20 человек: из них 7 погибших (5 – в Широкой Балке, 2 – в Станиславе), 13 раненых».