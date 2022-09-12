Российские депутаты требуют от Путина уйти в отставку из-за войны в Украине

Депутаты муниципальных округов Москвы и Санкт-Петербурга обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку. Представители местных властей предъявляют российскому президенту государственную измену из-за развязывания войны в Украине.

Согласно опубликованным петициям, которые планируется направить депутатам Госдумы, в ходе войны гибнут «молодые трудоспособные» граждане РФ, страдает российская экономика, НАТО расширяется на восток, Украина получает новое вооружение и все в стране “пошло наперекосяк”.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Приближаются выборы, и через несколько дней состав нашего Совета депутатов поменяется. Мы занимали свои должности пять лет, и теперь настало время уступить их свежим людям, с новыми идеями и силами.

Исследования показывают, что в странах с регулярной сменяемостью власти люди в среднем живут лучше и дольше, нежели в тех, в которых лидер уходит с поста только вперёд ногами. У вас были хорошие реформы в первом и частично втором сроке, но после этого все пошло как-то наперекосяк: удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине, – говорится в официальном обращении Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский г. Москвы. – Риторика, которую используете вы и ваши подчиненные, на протяжении длительного времени была пронизана нетерпимостью и агрессией, что в конечном итоге фактически отбросило нашу страну в эпоху Холодной войны. Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием.

В связи с вышеизложенным, просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала».

Похожее обращение выпустил Совет муниципального образования «Смольнинское» в Петербурге.