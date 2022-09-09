В Сакраменто арестован иммигрант из Литвы, подозреваемый в педофилии

Детективы офиса шерифа Сакраменто по делам о сексуальном насилии и насилии над пожилыми арестовали 26-летнего Каспараса Жемайтелиса из округа Сакраменто. Ему предъявлены обвинения из 10 пунктов в непристойных и похотливых действиях по отношению к ребенку. Земайтелис был тренером для подростков по теннису в районе Сакраменто с 2019 года по настоящее время.

Каспарас Земайтелис заключен в главную тюрьму округа Сакраменто под залог в размере 10 000 000 долларов. Г-н Жемайтелис должен был предстать в Верховном суде округа в среду, 3 августа 2022 г.

Как передает местная пресса, арестованный является иммигрантом из Литвы. По словам спикера офиса шерифа, тренер был арестован благодаря свидетельству одной из предполагаемых жертв.

По информации KCRA, Земайтелис играл в мужской теннисной команде Университета Калифорнии в Сакраменто с 2015 по 2018 год. Задержанный также выступал в мировых теннисных турах высшего уровня для мужчин и профессиональных матчах.