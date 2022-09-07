Байден против признания России «страной-террористом»

Президент Джо Байден принял окончательное решение не называть Россию спонсором терроризма, заявил во вторник Белый дом. Как отмечается в распространённом сообщении, такой шаг «может иметь неприятные последствия и иметь непредвиденные последствия для поддержки США Украины на фоне российского вторжения».

Ранее Байден отделался отрицательным ответом на вопрос репортеров, — должна ли Россия быть назначена государством, поддерживающим терроризм?»

Представитель Белого дома подчеркнул, что, данное решение принималось с учётом договоренностей международного сообщества с Россией по вывозу зерна из портов Черного моря, а также с оглядкой на ядерную безопасность в регионе.

Стоит отметить, что список «государств-террористов» в настоящее время включает Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию.

Нации получают этот ярлык, когда госсекретарь США считает, что иностранное правительство «неоднократно поддерживает акты международного терроризма».

Обозначение фактически превращает страну в изгоя мирового масштаба, налагая ограничения на помощь США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, контроль над предметами, которые могут использоваться как в военных, так и в невоенных целях, и множество других ограничений.