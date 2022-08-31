Предприниматели района в Сан-Франциско отказываются платить налоги

Предприниматели района Кастро в Сан-Франциско не хотят платить налоги, пока проблема с бомжами не будет решена.

8 августа ассоциация торговцев района Кастро в Сан-Франциско обратилась к администрации города, направив письмо, в котором говорится, что бездомные в районе Кастро совершают акты вандализма и кражи со взломом, а также беспокоят пешеходов, жителей и туристов.

“Наше сообщество изо всех сил пытается оправиться от потерянных доходов бизнеса из-за краж со взломом и нескончаемого вандализма/граффити (часто совершаемых бездомными людьми), и мы умоляем вас принять меры,” – цитирует письмо SFChronicle.

В связи с этим бизнесмены требуют от города, чтобы чиновники решили проблему с бездомными, предоставили им ночлег и другую помощь. В противном случае предприниматели угрожают, что не будут платить налоги.

“Если город не может предоставить основные услуги, чтобы они стали успешным бизнесом, то за что мы платим?” – задается вопросом сопрезидент ассоциации торговцев Дэйв Карракер в интервью The Chronicle во вторник на прошлой неделе.

Городские власти ответили письмом, в котором говорится: “Мы очень ценим то, что члены сообщества сообщают о том, что они видят на улицах, и будем продолжать работать с сообществом Кастро, чтобы улучшить условия для всех жителей Кастро,” – цитирует SFChronicle.