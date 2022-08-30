В среду, 24 августа, The Wall Street Journal сообщил, что администрация президента Байдена планирует дать имя усилиям США по поддержке вооруженных сил Украины техникой в духе продолжающейся миссии Operational Inherent Resolve по разгрому ИГИЛ.

Однако в четверг представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Пэт Райдер не подтвердил эту информацию.

“Мне ничего не известно о каких-либо планах по созданию именной операции в поддержку помощи Украине в сфере безопасности,” — сказал Пэт Райдер. “Конечно, это то, на что стоит взглянуть, и когда у нас будет, что объявить, определенно, но я ничего не знаю.”

Также Райдер пояснил, что присвоение имени операции “обычно влечет за собой финансирование” и координацию между Министерством обороны и Объединенным штабом, что еще не было реализовано.

По состоянию на 24 августа США предоставили Украине оружие и финансирование, помимо обучения военных, на сумму более 13,5 миллиардов долларов. Сообщается, что Пентагон планирует долгострочную кампанию помощи Украине – некоторые наблюдатели называют срок в 3 года. Как отмечают эксперты, таким образом, США напрямую ввязываются в военный конфликт между Россией и Украиной.