Нехватка рабочей силы подпитывает инфляцию

Почему экономический рост в США нуждается в большем количестве иммигрантов?

По мере приближения Дня Труда (Labor Day) ряд экономистов, демографов и других экспертов бьют тревогу: стране нужны иммигранты — от упаковки мяса до строительства домов, специалистов науки, технологии, инженерии, математики (STEM) и медсестер — чтобы идти в ногу с постпандемической экономикой, создающей рабочие места и долгосрочный экономический рост.

В то время как публичное обсуждение сосредоточено на предполагаемых 2 миллионах пересечений границы (это не то же самое, что 2 миллиона человек) в течение финансового года, экономисты сосредотачиваются на том факте, что от 10 до 15% вакансий, на которых обычно работают иммигранты или работники иностранного происхождения, еще вакантны.

И тем не менее, система легальной иммиграции находится в тяжелом положении, накопилось огромное количество грин-карт, поколения людей ждут легализации, система предоставления убежища практически парализована, а в Конгрессе нет абсолютно никакого желания — в основном с одной стороны — ослаблять ограничения. Постпандемическая экономика страдает от сокращения рабочей силы из-за ограничительной иммиграционной политики, которая ухудшилась при администрации Дональда Трампа.

На еженедельном брифинге EMS, прошедшем 26 августа, приглашенные спикеры рассказали, что поставлено на карту и почему тупиковая политика в отношении иммиграции может нанести ущерб экономическому восстановлению и долгосрочному экономическому здоровью США:

• Джованни Пери, доктор философии, профессор экономики Калифорнийского университета в Дэвисе, научный сотрудник Национального бюро экономических исследований в Кембридже, штат Массачусетс, основатель и директор Глобального миграционного центра Калифорнийского университета в Дэвисе.

• Джули Коллинз, перфузиолог, CCP, LP, MS Директор программы Отделение сердечно-легочных наук Колледжа медицинских наук.

• Грегори З. Чен, эсквайр. Старший директор по связям с государственными органами, Американская ассоциация иммиграционных юристов.

“С середины 2019 года до конца 2021 года чистая иммиграция в США была практически нулевой,” — сказал Джованни Пери со ссылкой на данные переписи Бюро США.

“Хотя в конце 2021 и начале 2022 года эти цифры снова начали расти, тот факт, что приток иммигрантов остановился, привел к тому, что страна потеряла более 1,7 миллиона (иммигрантов),” — добавил Пери, отметив, что 900 000 из них имели бы высшее образование и работали в секторе STEM — врачи, специалисты по информатике, биомедицинские инженеры, биоэксперты — и 800 000 человек не имели бы высшего образования, сосредоточенны были бы в таких секторах, как питание, гостиничный бизнес, уход за пожилыми людьми и детьми. “Мы говорим о 1,1% рабочей силы США,” — добавил Пери.

Прекращение иммиграции совпадает с тем, что все больше и больше граждан США предпочитают работать удаленно из дома в интернете, а люди в возрасте от 50 до 60 лет выбирают досрочный выход на пенсию. По словам Пери, когда компании изо всех сил пытаются нанять людей, заработная плата растет, а рост стоимости рабочей силы приводит к инфляции.

По данным Бюро статистики труда на июль 2022 года, в США было 10 миллионов незаполненных рабочих мест. До COVID, в аналогичный период, эта цифра составляла 6 миллионов.

Эксперты согласны с тем, что правительство должно приложить усилия, чтобы сделать программу виз H1B (спонсируемую работодателями) более сильной и более инклюзивной для всех секторов, одновременно решая чудовищную задолженность по грин-картам и заявлениям о предоставлении убежища.

“За последние шесть или семь лет мы наблюдаем огромные задержки в иммиграционных процессах по всей стране, как в судах, так и через Службу гражданства и иммиграции США (USCIS),” — сказал Грегори З. Чен.

Чен отметил, что, когда президент Барак Обама покинул свой пост, в очереди находилось около 500 000 иммиграционных дел по сравнению с 1,4 миллиона дел во время администрации Трампа.

“На сегодняшний день у нас есть около 1,6 миллиона дел, ожидающих рассмотрения, (каждое) обычно занимает от четырех до шести лет,” — сказал Чен.

Между тем, Автоматизированная экспортная система (AES), агентство, отвечающее за обработку разрешений на работу, увеличила время обработки со 180 дней до семи месяцев.

Эти отставания могут быть устранены посредством комплексной иммиграционной реформы. Хотя почти 70% американцев выступают за это, в поляризованном Конгрессе нет особого желания ослабить ограничения даже для легальных иммигрантов.

Чен подчеркнул, что Закон президента Байдена о снижении инфляции, недавно принятый в качестве закона, изначально включал положения о легализации нелегальных иммигрантов, положение, от которого пришлось отказаться, чтобы получить двухпартийную поддержку.

“Озабоченность по поводу преимуществ, которые иммиграция дает стране и экономике, была поглощена идеей о том, что это связано с проблемами национальной безопасности на границе,” — сказал Чен, который не ждет крупного законопроекта об иммиграционной реформе даже в 2023 году.

По мнению Джулии Коллинз, одной из областей, где остро ощущается отсутствие иммигрантов, является медицинская помощь.

Работая в отделении COVID в своей больнице в течение двух лет, Коллинз воочию убедилась в последствиях острой нехватки медицинских сестер.

“Я помогала посменно и видела, как выгоревшие медсестры ухаживали за пациентами в отделениях COVID,” — сказала она. “По мере того, как COVID начал замедляться, медсестры добивались досрочного выхода на пенсию, некоторые из них сменили профессию, а некоторые даже умерли от COVID. В результате у нас осталось меньше медсестер для заполнения вакансий в наших отделениях.”

По ее словам, несмотря на то, что этажи, связанные с COVID, были практически закрыты, в больницах не хватает персонала, а уход за пациентами один на один закончился.

“Часто медсестры ухаживают за несколькими пациентами, что увеличивает риск для совершения ошибки и вызвает эмоциональный стресс,” – сказала Джулии Коллинз.

Открыто около 194 000 вакансий для медсестер, и не хватает американских медсестер, чтобы заполнить их. С 80-х годов, когда больницы были недоукомплектованы, эти роли выполняли медсестры из других стран. Но сегодня количество виз H1B в год ограничено 140 000, а семейных виз — 226 000.

“Я вижу, как устали и истощены медсестры и как они разочарованы тем, что их голоса не слышат,” — сказал Коллинз.

“Если больницы разработают систему, позволяющую им продолжать нанимать (иммигрантов) медсестер, у них не будет проблем с заполнением вакансий,” — заключила она.