Украина начала масштабное контрнаступление на юге страны

Украинские военные в понедельник начали долгожданное контрнаступление против российских войск на юге страны, сообщило в понедельник южное командование.

Пресс-секретарь командования Наталья Гуменюк подтвердила факт наступления на брифинге и сообщила, что оно затронуло Херсонскую область.

Украина регулярно заявляла о своем намерении отвоевать свой юг, в частности город Херсон, единственную региональную столицу, которую Россия смогла захватить у Украины с тех пор, как она вторглась шесть месяцев назад, подчеркивает Рейтерс.

«Сегодня мы начали наступательные действия по разным направлениям. Контрнаступление продолжается уже давно – это истощение врага и непредоставление ему возможности продвигаться. А сегодня мы начали именно наступательные действия по разным направлениям, в том числе в Херсонской области”, — сказала Наталья Гуменюк.

В Оперативной группировке войск Каховка рассказали, что во временно оккупированной Херсонской области уничтожены почти все крупные мосты: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский.

Нардеп от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко заявил, что в небе над Николаевом работает украинская авиация.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не является “чем-то особенным”, и Украина “возвращает свое”, однако конкретные планы украинской армии пока не будут разглашаться.

Ранее сообщалось о серии взрывов на военном аэродроме в Крыму, а также в Мелитополе.