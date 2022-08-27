Власти Калифорнии поздравили диаспору с Днем независимости Украины

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поздравил украинскую диаспору с Днем независимости Украины. Об этом говорится в официальном обращении губернатора.

“От имени правительства Калифорнии поздравляю вас с 31-м Днем независимости Украины. Штат Калифорния и Украина имеет долгосрочнoe и многозначительное партнерство, основанное на этнических связях, а также на общих ценностях свободы, демократии и торжестве закона, – говорится в письме Ньюсома. – Около 30 лет Национальная гвардия Калифорнии и Вооруженные силы Украины совместно работали над защитой народов. Я горжусь этой историей и сильным партнерством”.

По словам губернатора, Калифорния является домом значительного сообщества украинских иммигрантов – здесь находят убежище бегущие от войны беженцы.

“Калифорния присоединяется к Украине в праздновании Дня независимости, к принципам украинского суверенитета и самоопределения”, – сказал Ньюсом.

Сообщается, что на здании мэрии Сан-Франциско был поднят украинский флаг, а здание Капитолия в Сакраменто освещено в желтый и голубой цвета.

Ранее похожую резолюцию опубликовал президент Байден, объявив о крупнейшем транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.