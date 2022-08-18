Граждане Украины признали себя виновными в финансовых преступлениях

Два гражданина Украины, 40-летний Виктор Воронцов и 41-летняя Злата Ханска Мужук, предоставляли услуги по обналичиванию и отмыванию денег кибер-участникам, признали себя виновными в совершении федеральных преступлений, сообщает Департамент юстиции.

Обвинения были предъявлены в феврале 2020 года, и Воронцов и Мужик были экстрадированы из Чехии в Даллас в марте 2021 года. 12 июля они признали себя виновными по трем пунктам каждый: сговор с целью отмывания денег, мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество.

Согласно документам о признании вины, пара призналась, что нанимала денежных мулов для создания фиктивных компаний, открытия банковских счетов, а также для получения и перевода украденных средств.

Они рекламировали свои услуги по обналичиванию денег на онлайн-форумах и общались с заинтересованными кибер-участниками через различные мессенджеры.

Подсудимым теперь грозит до 37 месяцев в федеральной тюрьме каждому. Вынесение приговора назначено на 15 ноября.

“Эти ответчики помогли киберпреступникам, завербовав и направив группу финансовых мулов для перевода доходов от незаконной онлайн-деятельности из страны, а затем прикарманили часть этих денег для себя,” — сказал прокурор США Чад Мичем. “Министерство юстиции будет стремиться бороться с отмыванием денег и мошенничеством, где бы мы их ни обнаружили”.