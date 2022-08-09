ФБР обыскивает поместье Трампа во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

«Мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, он оккупирован большой группой агентов ФБР», — заявил Трамп в понедельник вечером.

«После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — сказал он.

Бывший президент обвинил правительство в «неправомерных действиях прокурора», заявив, что данный рейд используется властями в качестве неправомерного возмездия.

«Ничего подобного никогда раньше не случалось с президентом Соединенных Штатов», — отметил Трамп он.

Трамп также сообщил, что агенты ФБР даже взломали сейф в его доме.

События происходят в то время, как Трамп готовится к потенциальной президентской гонке в 2024 году, возможно, готовясь к реваншу против президента Джо Байдена. Он обвинил демократов в том, что они «отчаянно» не хотят, чтобы он снова баллотировался.

Известно, что в настоящее время Министерство юстиции расследует сокрытие официальных президентских записей в имение Трампа во Флориде по завершении его президентства. Неясно, имеет ли рейд какое-либо отношение к этому расследованию.