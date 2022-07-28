Семейная пара жила под вымышленными именами мертвых детей из Техаса

В документах утверждается, что пара использовала личности младенцев из Техаса, умерших в конце 60-х годов прошлого века, для получения карт социального обеспечения, паспортов и водительских прав. Сама пара жила на Гавайях, их арестовали в прошлую пятницу утром.

Федеральные следователи просят, чтобы пара Уолтер Гленн Примроуз и Гвинн Дарл Моррисон, живущая под вымышленными именами погибших техасских детей, содержались под стражей без права внесения залога.

В ходатайстве о задержании обвиняемых федеральные следователи заявили, что Примроуз и Моррисон могут сбежать. Также сказано, что Примроуз имел секретный допуск и был высококвалифицированным электриком по авионике, который «смог бы тайно общаться с другими, если бы его освободили из предварительного заключения».

Более того, по заявлению следователей, у пары были дополнительные псевдонимы, а близкий друг Гвинн Дарл Моррисон сказал федеральным агентам, что она жила в Румынии, когда страна входила в коммунистический блок.

Следователи утверждают, ссылаясь на правительственные документы, с что в конце 1980-х Примроуз и Моррисон получили водительские права и удостоверения личности с именами Форта и Монтегю. В документах также говорится, что Примроуз мошенническим образом поступил на службу в береговую охрану в 1994 году под именем Форта и проработал там до выхода на пенсию в 2016 году.

Также, как утверждают следователи, после выхода на пенсию он использовал этот опыт, чтобы устроиться на работу к подрядчику Министерства обороны.

Филиал NBC в Гонолулу Hawaii News Now процитировал чиновника государственного департамента, который пожелал остаться анонимным, заявившего, что пара была российскими шпионами.

Однако, этого обвинения нет среди выдвинутых прокурором США.