Раненных украинских военных будут лечить в американском военном госпитале в Германии

Пентагон одобрил оказание медицинской помощи раненым украинским военным в американском военном госпитале в Германии.

Об этом сообщил во вторник представитель Минобороны. При необходимости украинские военнослужащие будут лечиться в Региональном медицинском центре Ландштуль, сказал чиновник.

Крупнейший военный госпиталь США за пределами континентальной части Соединенных Штатов находится рядом с авиабазой Рамштайн к юго-западу от Франкфурта.

Официальный представитель США на условиях анонимности заявил, что до сих пор никто из украинских военнослужащих не лечился в американском госпитале, и американские войска не войдут в Украину для вывода украинских военнослужащих, сообщает Reuters.