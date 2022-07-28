Пожарные спасают гигантские секвойи от пожара в Йосемити

Пожарные штата Калифорния пытаются спасти от пожара гигантские секвойи в Марипоса-Гроув и Вавоне на юге Национального парка Йосемити.

Как сообщила администрация парка, около 300 пожарных в настоящий момент борются с пожаром Уошберн. Главной целью операции является спасение людей, животных, а также древние деревья.

Пожар в роще гигантских секвой Марипоса в национальном парке Йосемити начался 7 июля 2022 года и распространился на территорию около 5 тыс акров.

Когда огонь начал распространяться по местности, пожарные использовали встречный пал, чтобы препятствовать мастабному возгоранию. (Пожарные часто используют обратное горение, чтобы контролировать направление распространяющегося огня, используя капельные факелы, чтобы создать новый огонь, который горит в противоположном направлении.)

На данный момент около 97% пожара остановлено.