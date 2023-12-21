НАСА показало видео с котиком из глубокого космоса с помощью лазера

Видео с участием рыжего кота по кличке Тейтерс было отправлено обратно с расстояния почти в 19 миллионов миль в ходе демонстрации лазерной связи НАСА, что ознаменовало историческую веху.

В коротком, 15-секундном видео, с наложенной графикой изображен котик, гоняющийся за лазерной указкой. Графика иллюстрирует орбитальный путь миссии НАСА Психеи, купол телескопа Паломар, а также техническую информацию о лазере и скорости передачи данных. Также отображаются частота сердечных сокращений, цвет и порода Тейтерса.

В видео с Тейтерсом есть историческая связь: начиная с 1928 года небольшая статуя популярного мультперсонажа Кота Феликса была показана в тестовых телевизионных передачах. Сегодня видео и мемы с кошками являются одними из самых популярных онлайн-контентов.

Эксперимент НАСА по оптической связи в глубоком космосе 11 декабря транслировал стриминговое видео сверхвысокой четкости с рекордного расстояния в 19 миллионов миль (примерно в 80 раз больше расстояния Земля-Луна).

Как заявляет агентство, эта веха является частью демонстрации технологий НАСА, направленной на передачу видео и других данных с очень высокой пропускной способностью из глубокого космоса, что позволит осуществить будущие миссии человека за пределами околоземной орбиты.

“Это достижение подчеркивает нашу приверженность развитию оптической связи как ключевого элемента удовлетворения наших будущих потребностей в передаче данных,” — сказала заместитель администратора НАСА Пэм Мелрой. “Увеличение нашей пропускной способности имеет важное значение для достижения наших будущих исследовательских и научных целей, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития этой технологии и трансформации того, как мы общаемся во время будущих межпланетных миссий”.

Демо-версия транслировала тестовое видео с помощью новейшего инструмента – летного лазерного приемопередатчика. Видеосигналу потребовалось 101 секунда, чтобы достичь Земли, и он был отправлен с максимальной скоростью передачи данных системы 267 мегабит в секунду (Мбит/с). Демо-версия лазерной связи, запущенная в ходе миссии НАСА «Психея» 13 октября, предназначена для передачи данных из глубокого космоса со скоростью, в 10–100 раз превышающей скорость современных радиочастотных систем, используемых сегодня в миссиях в дальний космос.

Исследователи убеждены, что лазерная связь открывает путь к более высокой скорости передачи данных, способной передавать сложную научную информацию, изображения высокой четкости и видео в поддержку следующего гигантского скачка человечества: отправки людей на Марс.

“Когда мы увидели первый свет, мы были взволнованы, но в то же время осторожны. Это новая технология, и мы экспериментируем с тем, как она работает,” — сказал Кен Эндрюс, руководитель проекта полетов в Лаборатории реактивного движения. “Но теперь, с помощью наших коллег из «Психеи», мы привыкаем к работе с системой и можем удерживать связь с космическим кораблем и наземными терминалами дольше, чем раньше. Мы учимся чему-то новому во время каждой проверки.”